متحور "دلتا" سيهيمن على العالم خلال الأشهر المقبلة

توقعت منظمة الصحة العالمية أن يصبح متحور "دلتا" من فيروس كورونا المهيمن في العالم خلال الأشهر المقبلة.

وهذا المتحور مسؤول عن أكثر من 75% من الإصابات الجديدة في عدد من الدول.

وقالت المنظمة:ان من المتوقع أن يحل مكان المتحورات الأخرى بسرعة، مشيرة إلى أنه " لم تتضح بعد "الآلية الدقيقة" التي تجعل هذا المتحور أكثر قابلية للانتقال مقارنة مع المتغيرات الأخرى.

وسجل 3,4 مليون إصابة جديدة بكورونا في العالم خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 يوليو، بزيادة نسبتها 12 في المئة عن الأسبوع السابق.

منظمة الصحة حذرت من أنه "بهذا المعدل، من المتوقع أن يتجاوز العدد التراكمي للحالات المبلغ عنها منذ بداية الوباء في أنحاء العالم مئتي مليون في الأسابيع الثلاثة المقبلة".

وعزت ذلك لأربعة عوامل تتلخص بظهور سلالات أكثر قابلية للانتشار، والتراخي في اتباع تدابير الصحة العامة، والاختلاط ااتجتماعي الأقوى، وبطئ وتيرة التطعيم.