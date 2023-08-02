متحولة حنسيا متحدثة رسمية باسم القوات الاوكرانية

تقدم الاميركية المتحولة جنسيا سارة أشتون سيريلو نفسها بوصفها متحدثة رسمية برتبة رقيب اول في القوات الاوكرانية التي تطوعت فيها غداة بدء العملية العسكرية الروسية في هذا البلد.

وسارة اشتون (46 عاما) هي في الاصل صحفي اميركي سابق، وهي حاليا تقدم عبر منصات التواصل الاجتماعي برنامجين دعائيين نيابة عن القوات الاوكرانية اطلقت على احدهما "روسيا تكره الحقيقة".

وفي بداية تطوعها مع القوات الاوكرانية، عملت سارة اشتون مسعفة في الخطوط الامامية حيث تعرضت لاصابة طفيفة خلال قصف روسي صاروخي استهدف مدينة خاركيف شرقي اوكرانيا، ثم انتقلت بعد ذلك للعمل متحدثة لقوات كييف باللغة الانجليزية برتبة رقيب اول.

وحاليا هي تحمل صفة "متحدثة رسميا باسم القوات الاوكرانية للجمهور الغربي"

ويستهدف برنامجا المتحولة الدعائين كلا من الجمهورين الاميركي والاوروبي.

وكانت أشتون سيريلو بدات تناول حبوب التانيث 2018، قبل أن تقرر التحول جنسيا بصورة نهائية في العام التالي بعد ما وصفته بأنه انتظار دام 35 عامًا لتقبل نفسها

وشملت عملية تحولها جراحات تأكيد الجنس وانبات الشعر.

Ukraine in the Know: Children saved from Russia, Veterans programs and where is @Gonzalolira1968 https://t.co/0WqoP2T02k — Sarah Ashton-Cirillo (@SarahAshtonLV) August 2, 2023

وفي اذار/مارس 2022، قامت أشتون-سيريلو بتغطية الغزو الروسي لأوكرانيا من مدينة خاركيف في أوكرانيا، وذلك بشكل رئيسي لصالح مجلة المثليين "ال جي بي تي كيو نيشن"، حيث كتبت كثيرًا عن تأثير الحرب على أفراد مجتمع المثليين.

وتصف اشتون سيريلو نفسها بانها أول مراسلة حرب متحولة جنسيًا والصحفية المتحولة جنسيًا الوحيدة التي تغطي الغزو.

وقبل ذلك عملت لفترة قصيرة كمراسلة صحفية في عدد من مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا.