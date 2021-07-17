متسلل يسرق المعلومات الشخصية لضحايا انهيار مبنى فلوريدا

سرق متسلل مجهول الهوية، المعلومات الشخصية للذين لقوا حتفهم في انهيار المبنى السكني في فلوريدا الأمريكية صباح 24 يونيو.

وشدد تشارلز بوركيت، عمدة مدينة سيرفسايد، على أن حصول الهاكر على المعلومات الشخصية عن القتلى، سيسهل وصوله إلى حساباتهم المالية.

وذكر تشارلز بوركيت ، في حديث نقلته قناة WPLG التلفزيونية المحلية يوم الجمعة، أنه ينتظر بلهفة أن تتمكن الشرطة من اعتقال الجاني.

وأشار العمدة إلى أنه يجب على أهالي ضحايا انهيار المبنى، تجميد البطاقات المصرفية الخاصة بالقتلى. وأوضح العمدة أنه تم إخطار أقارب الضحايا بذلك.