متطرفون اسرائيليون يخططون لذبح القرابين في الاقصى

يعتزم المستوطنون، ، التجمع عند المسجد الأقصى، مساء اليوم الأربعاء، بمناسبة "عيد الفصح" اليهودي.

وقالت منظمة عائدون لجبل الهيكل ان "نشطاءنا في طريقهم إلى القدس لذبح قرابين الفصح"

ويعرض المستوطنون مكافآت مالية لمن يتمكن من إدخال القرابين إلى الأقصى، حيث من المتوقع أن يجتمع المستوطنون ما بين الساعة 5 والنصف، حتى الساعة السابعة مساءً.

وكانت قد طالبت جماعات من المستوطنين المتطرفين، الناشطين من أعضائها بإحضار حملان لذبحها داخل باحات المسجد الأقصى، وقدمت مكافآت لمن يقدم "قرابين الفصح" في ساحات المسجد.

وشهد ليلة امس مواجهات دامية بين قوات الاحتلال والمعتكفين في المسجد الاقصى اسفرت عن عشرات الاصابات والاعتقالات في صفوف الفلسطينيين