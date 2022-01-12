متظاهرون يهاجمون مصرف لبنان المركزي

حاول محتجون في بيروت اقتحام مقر مصرف لبنان المركزي في شارع الحمراء، خلال الاعتصام الذي تم تنديدا بالسياسات المالية والارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار
مواجهات مع قوات الامن اللبنانية
ووقعت مواجهات بين قوات الامن والمحتجين عندما حاول بعض المتظاهرين تسلق جدار المصرف، فيما حاول آخرون اقتحام المبنى من الجهة الخلفية، واقدم اخرون على اضرام النيران امام المدخل الرئيسي
حماة المجرمين!— Adham Hassanieh أدهم الحسنية (@AdhamMG) January 12, 2022
هلق على مصرف لبنان. pic.twitter.com/UZvZ48T8rS
منع رئيس المصرف من مغادرة البلاد
والثلاثاء أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، مذكرة منع سفر بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، الملاحق جنائيا من قبل سويسرا وفرنسا ولوكسمبورغ.
وجاء المنع بحرا و برا وجوا بحق رياض سلامة بناء للشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام ممثلة بالمحاميين هيثم عزو وبيار الجميل".
مباشر من أمام مصرف لبنان#hadeel_news pic.twitter.com/AYDS7tohly— Alhadeel News (@AlHadeelMag) January 12, 2022
وفتح القضاء اللبناني في أبريل تحقيقا محليا بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.
تدهور الاقتصاد اللبناني
وقد تراجعت الليرة اللبنانية، يوم أمس الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق حيث تخطى الدولار الـ33 ألف ليرة للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الاقتصادية عام 2019.
إلى الشارع، إلى مواجهة اصحاب المصارف وحكومتهم!— مواطنون ومواطنات في دولة (@mmfidawla) January 12, 2022
تدعوكم حركة مواطنون ومواطنات في دولة للمشاركة في مظاهرة انطلاقًا من مبنى جمعية المصارف وصولاً الى مصرف لبنان.
الأحد 23 كانون الثاني 2022 ابتداءً من الساعة 3 بعد الظهر. pic.twitter.com/TzByy1swlv
يذكر أن سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مثبت منذ العام 1997 عند 1507 ليرات للدولار، إلا أن القيمة السوقية للعملة الوطنية تراجعت بأكثر من 95% في غضون عامين من الأزمة الاقتصادية.
وقد بات الحد الأدنى للأجور أقل من 23 دولارا، بينما تواصل أسعار الوقود والعديد من السلع الأساسية التي رفع الدعم عنها، ارتفاعها.
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