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متظاهرون يهاجمون مصرف لبنان المركزي

منشور 12 كانون الثّاني / يناير 2022 - 08:29
مواجهات مع قوات الامن اللبنانية
مواجهات مع قوات الامن اللبنانية

حاول محتجون في بيروت اقتحام مقر مصرف لبنان المركزي في شارع الحمراء، خلال الاعتصام الذي تم تنديدا بالسياسات المالية والارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار

مواجهات مع قوات الامن اللبنانية

ووقعت مواجهات بين قوات الامن والمحتجين عندما حاول بعض المتظاهرين تسلق جدار المصرف، فيما حاول آخرون اقتحام المبنى من الجهة الخلفية، واقدم اخرون على اضرام النيران امام المدخل الرئيسي 

 

 

منع رئيس المصرف من مغادرة البلاد

والثلاثاء أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، مذكرة منع سفر بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، الملاحق جنائيا من قبل سويسرا وفرنسا ولوكسمبورغ.

وجاء المنع بحرا و برا وجوا بحق رياض سلامة بناء للشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام ممثلة بالمحاميين هيثم عزو وبيار الجميل".

 

 

وفتح القضاء اللبناني في أبريل تحقيقا محليا بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.

تدهور الاقتصاد اللبناني

وقد تراجعت الليرة اللبنانية، يوم أمس الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق حيث تخطى الدولار الـ33 ألف ليرة للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الاقتصادية عام 2019.

 

 

يذكر أن سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مثبت منذ العام 1997 عند 1507 ليرات للدولار، إلا أن القيمة السوقية للعملة الوطنية تراجعت بأكثر من 95% في غضون عامين من الأزمة الاقتصادية.

وقد بات الحد الأدنى للأجور أقل من 23 دولارا، بينما تواصل أسعار الوقود والعديد من السلع الأساسية التي رفع الدعم عنها، ارتفاعها.


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