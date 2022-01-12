متظاهرون يهاجمون مصرف لبنان المركزي

حاول محتجون في بيروت اقتحام مقر مصرف لبنان المركزي في شارع الحمراء، خلال الاعتصام الذي تم تنديدا بالسياسات المالية والارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار

مواجهات مع قوات الامن اللبنانية

ووقعت مواجهات بين قوات الامن والمحتجين عندما حاول بعض المتظاهرين تسلق جدار المصرف، فيما حاول آخرون اقتحام المبنى من الجهة الخلفية، واقدم اخرون على اضرام النيران امام المدخل الرئيسي

حماة المجرمين!

هلق على مصرف لبنان. pic.twitter.com/UZvZ48T8rS — Adham Hassanieh أدهم الحسنية (@AdhamMG) January 12, 2022

منع رئيس المصرف من مغادرة البلاد

والثلاثاء أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، مذكرة منع سفر بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، الملاحق جنائيا من قبل سويسرا وفرنسا ولوكسمبورغ.

وجاء المنع بحرا و برا وجوا بحق رياض سلامة بناء للشكوى المقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام ممثلة بالمحاميين هيثم عزو وبيار الجميل".

وفتح القضاء اللبناني في أبريل تحقيقا محليا بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.

تدهور الاقتصاد اللبناني

وقد تراجعت الليرة اللبنانية، يوم أمس الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق حيث تخطى الدولار الـ33 ألف ليرة للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الاقتصادية عام 2019.

إلى الشارع، إلى مواجهة اصحاب المصارف وحكومتهم!



تدعوكم حركة مواطنون ومواطنات في دولة للمشاركة في مظاهرة انطلاقًا من مبنى جمعية المصارف وصولاً الى مصرف لبنان.

الأحد 23 كانون الثاني 2022 ابتداءً من الساعة 3 بعد الظهر. pic.twitter.com/TzByy1swlv — مواطنون ومواطنات في دولة (@mmfidawla) January 12, 2022

يذكر أن سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مثبت منذ العام 1997 عند 1507 ليرات للدولار، إلا أن القيمة السوقية للعملة الوطنية تراجعت بأكثر من 95% في غضون عامين من الأزمة الاقتصادية.

وقد بات الحد الأدنى للأجور أقل من 23 دولارا، بينما تواصل أسعار الوقود والعديد من السلع الأساسية التي رفع الدعم عنها، ارتفاعها.