فرانكي أومض بشعارات مؤيدة لترامب مكتوبة على يده اليسرى في اتجاه الصحفيين

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن المشتبه به فيما يتعلق بقضية قتل زعيم مافيا، يدعى فرانشيسكو كالي الشهير باسم "فرانكي بوي"، رفع شعارات مؤيدة لترامب.

ومثّل فرانكي أمام محكمة في نيوجيرسي يوم الاثنين، وأومض بشعارات مؤيدة لترامب مكتوبة على يده اليسرى في اتجاه الصحفيين.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، فالجمل المكتوبة كانت "MAGA Forever" و"United We Stand MAGA"، وهي إشارات إلى شعار حملة ترامب الرئاسية لعام 2016، "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وقالت محطة "إيه.بي.سي" الإخبارية الأمريكية، إن "لقطات مصورة من كاميرا للمراقبة ليلة الأربعاء أظهرت أن رجلا تعمد صدم سيارته بسيارة كالي المتوقفة، ما دفعه للخروج من السيارة، وتبادل الرجلان الحديث، ثم تصافحا، قبل أن يستل المشتبه به مسدسا ويطلق على كالي 6 رصاصات".

وقتل كالي، البالغ من العمر 53 عاما، رميا بالرصاص خارج منزله في نيويورك الأربعاء الماضي، ويعتقد أنه كبير عائلة "جامبينو"، الإيطالية الأمريكية التي هيمنت لسنوات على عالم الجريمة المنظمة في نيويورك ونيو جيرسي.