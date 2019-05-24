متى عيد الفطر؟.. حتى الفلكيون مختلفون هذا العام!

خاص- البوابة

درجت العادة في كثير من أشهر رمضان على ان يقع الاختلاف بين خبراء الفلك والمؤسسات الدينية الرسمية حول موعد حلول عيد الفطر، لكن في هذا العام تحديدا، نجد ان الخلاف حاصل حتى بين الفلكيين انفسهم.

وخلال الايام الاخيرة نشطت وسائل الاعلام في نشر بيان منسوب الى مؤسسة ثقافية إماراتية تعنى بعلم الفلك وتطلق على نفسها اسم "مركز الفلك الدولي"، ويؤكد مضمونه ان رمضان هذا العام "29 يوماً باعتماد الحساب، أو 30 يوماً باعتماد الرؤية".

لكن خبراء فلك آخرين ومن ضمنهم علماء "المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية" في مصر، وخبير علم الفلك والفيزياء والجيوفيزياء الفلكية الجزائري لوط بوناطيرو وغيرهم، يؤكدون من ناحيتهم ان رمضان هذا العام 29 يوما باعتماد الحساب وايضا الرؤية.

وفي بيانه الذي قال انه موقع من 28 متخصصاً في علم الفلك يتحدرون من 14 دولة، قال المركز الذي يتخذ من العاصمة الاماراتية ابو ظبي مقرا له إن "شهر رمضان المبارك سيكون باتفاق المتخصصين 29 يوماً باعتماد الحساب، أو 30 يوماً باعتماد الرؤية".



وأوضح أن "معظم دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال لعام 1440 هـ يوم الاثنين الثالث من يونيو القادم، وفي ذلك اليوم سيغيب القمر قبل غروب الشمس في شرق العالم الإسلامي (مثل إندونيسيا)، وفي شمال العالم الإسلامي (مثل كازاخستان)، وعليه ستكون رؤية الهلال مستحيلة في تلك المناطق".

واضاف انه "بالنسبة إلى المنطقة العربية ووسط وغرب العالم الإسلامي فإن القمر سيغيب يوم الاثنين، بعد فترة قصيرة جداً من غروب الشمس".

وأكد بيان المركز أن "رؤية الهلال غير ممكنة يوم الاثنين بجميع الوسائل من قارة أستراليا وآسيا وأفريقيا وأوروبا، في حين أن رؤية الهلال ممكنة في بعض الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين باستخدام التلسكوب فقط، وذلك بصعوبة بالغة في حالة صفاء الغلاف الجوي فقط".

وخلص البيان إلى ان "رؤية الهلال في 3 يونيو القادم من أغلب مناطق العالم غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب، ولا حتى باستخدام تقنية التصوير الفلكي الرقمي".

وذكر أنه "فيما يتعلق بالدول التي بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء (7 مايو الجاري)، ومنها بروناي وباكستان وبنغلادش وإيران وسلطنة عُمان والمملكة المغربية، سيتم تحري هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 4 يونيو المقبل، وستكون رؤية الهلال ممكنة في ذلك اليوم منها، وعليه من المتوقع أن يكون يوم العيد في تلك الدول يوم الأربعاء 5 يونيو".

وعلى النقيض، فقد اكد "المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية" المصري ان الحسابات تشير إلى "إمكانية رؤيته بعد غروب شمس يوم 29 من الشهر الهجري، أي يوم استطلاعه بالرؤية الشرعية الذي يوافق هذا العام يوم الاثنين 29 رمضان، 3 يونيو المقبل".

وقال رئيس المعهد جاد محمد القاضي إن "غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر ستوافق هذا العام يوم الثلاثاء 4 يونيو المقبل حسابيًا، وستثبت رؤية هلاله يوم استطلاع الرؤية الشرعية، نظرًا لبقائه في سماء القاهرة ومكة المكرمة لمدة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم، وعليه فإن عدة شهر رمضان ستكون هذا العام 29 يومًا فقط".

ومن جهته ايضا، أكّد الخبير الجزائري في علم الفلك والفيزياء والجيوفيزياء الفلكية، لوط بوناطيرو، أن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الثلاثاء 4 جوان 2019.

وقال بناطيرو ان رؤية الهلال ستكون يوم الاثنين "ممكنة في أغلب بقاع العالم وسيكون عدد أيام الشهر الفضيل 29 يوماً فقط هذا العام".

وبينما لا تزال معظم الدول الاسلامية متمسكة بالرؤية الشرعية لاثبات بدايات ونهايات الاشهر القمرية (الهجرية)، الا ان دولا اخرى اراحت نفسها من هذا العناء حيث تعتمد الحسابات الفلكية كأساس، ومنها تركيا.

