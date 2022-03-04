مجزرة بمسجد للشيعة في باكستان

فجر انتحاري نفسه داخل مسجد للأقلية الشيعية في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان أثناء صلاة الجمعة، ما ادى الى مقتل اكثر من 30 مصليا وجرح عشرات اخرين.

واكد الناطق باسم مستشفى ليدي ريدينغ في بيشاور أن "30 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 56 آخرين بجروح".

وقال الناطق محمد عاصم خان "أعلنا حالة الطوارئ في المستشفيات"، مؤكدا

وهرعت سيارات الاسعاف عبر الشوارع الضيقة والمتداخلة وهي تحمل الجرحى الى مستشفى ليدي ريدينغ.

وقال ضابط شرطة ان الانفجار وقع اثناء كان المصلون متجمعين في مسجد كوشا ريزادار في الحي القديم في بيشاور.

واضاف “نحن في حالة طوارئ ويتم نقل الجرحى إلى المستشفى. نحقق في ملابسات الانفجار لكن يبدو أنه هجوم انتحاري”.

وفيما لم تعلن اي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، الا ان تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" وحركة طالبان الباكستانية سبق وان شنا هجمات في المنطقة الواقعة قرب حدود افغانستان.

وقال شاهد هو شايان حيدر الذي حضر للصلاة في المسجد ان الانفجار قذفه في الهواء وعندما "فتحت عيني وكان الغبار والجثث تنتشر في كل مكان".