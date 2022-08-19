مجزرة في قصف صاروخي على مدينة الباب شمال سورية

افادت مصادر سورية للبوابة بسقوط اكثر من 15 قتيلا في قصف صاروخي على مدينة الباب القريبة من حلب في الشمال السوري، واتهمت المصادر تنظيم قوات سورية الديمقراطية " قسد" الكردي بقصف سوق مزدحم يوم الجمعة فيما اتهمت مصادر اخرى النظام السوري بارتكاب المذبحة

واشارت الى ان 15 جثة وصلت الى المشفيات فيما توافد العشرات تلبية لنداء التبرع بالدم للجرحى ، وقالت ان القصف انطلق من محور الشعالة بريف حلب



وفيما نفت قسد تورطها بالهجوم فقد اشارت الى معلومات الى ان القصف تزامن مع نية اهالي المنطقة الواقعة تحت سيطرة الفصائل المدعومة من انقرة تظيم مظاهرة احتجاج على تصريحات وزير الخارجية تشاويش اوغلو التي دعا فيها المعارضة للحوار مع الاسد

في الاثناء قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن مصدر القصف مواقع قوات الجيش النظامي السوري مشيرة الى ان الاستهداف وصل الى الاحياء السكنية حيث كان عدد من الاطفال من بين الضحايا