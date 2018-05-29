الصحيفة تعتبر أن نضال صقر وأمثاله يعتبرون "قنبلة موقوتة يجب التعامل معها فورًا.."

دعت مجلة "Front Page" الأمريكية إلى التعامل بجدية مع ما اعتبرته تهديدات وجهها إخواني هارب من مصر ضد اليهود وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية افتتاح السفارة بالقدس.

وعززت الصحيفة دعوتها بإيراد تغريرات، قالت إنها لنضال صقر عضو تنظيم "الإخوان المسلمين" وهارب من حكم الإعدام في مصر.

وقالت الصحيفة إن ماكتبه صقر يمثل "تهديدا صريحا لإيفانكا ترامب بالذبح، وبالقتل لجميع اليهود، بسبب نقل السفارة الأمريكية للقدس وحضورها الحفل".

وأكدت المجلة أن نضال صقر هرب في مارس 2014، من حكم الإعدام في مصر ودخل الولايات المتحدة، وهو حاصل على الجنسية الأمريكية، ومنذ ذلك الحين استخدم حسابه على "تويتر" في تهديد الولايات المتحدة واليهود وعدد من زعماء وقادة العالم.

واعتبرت الصحيفة أن نضال صقر وأمثاله يعتبرون "قنبلة موقوتة يجب التعامل معها فورًا قبل أن تتحول كلماته إلى أفعال، كما فعل الإخوان في مصر بعد 30 يونيو".

ووفقا للمجلة أن نضال محمد صقر، مستاء للغاية من نقل الولايات المتحدة لسفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، والعديد من مشاركاته على وسائل التواصل الاجتماعي تناقش الحدث في ضوء سلبي.

وأشارت المجلة إلى أن نضال ذكر مرارًا وتكرارًا إيفانكا ترامب برسائل عنيفة، ودعوات تستهدف اليهود بالموت. معتبرا أن إيفانكا وزوجها وأطفالها يهود جميعاً، بالإضافة إلى أنه دعا مؤخراً إلى إعدام دونالد ترامب، حسب المجلة.

ولكن عن قراءة التغريدات بعناية لا يوجد تهديدات مباشرة لإيفانكا ترامب بالذبح أو بالقتل، ولكنه ذكر حضورها مرارا وتكرارا لحفل السفارة، وعبر عن استياءه بإعتباره مواطنا عربيا.

ويطلق نضال صقر على نفسه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اسما حركيا هو "Mr. Justice"، أي سيد العدل، وقام بنشر المنشورات الخاصة به يوم 15 مايو 2018 و27 فبراير و18 يناير من العام الجاري.