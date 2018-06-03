تواصل الاحتجاجات على قانون الضريبة بالاردن وتحركات برلمانية لحل الازمة

تواصل الاحتجاجات بالاردن على قانون الضريبة

تواصلت الاحد، الاحتجاجات الشعبية في الاردن ضد مشروع تعديلات مقترحة على قانون الضريبة، في وقت قرر مجلس الأعيان رفع توصيتين إلى الملك عبد الله الثاني، تنص احداهما على سحب المشروع، وذلك للخروج من "الأزمة".

وبدأ الأردنيون الاحتجاج مساء الأربعاء استجابة لدعوة من الاتحادات للخروج في مظاهرات ضد زيادات الضرائب التي يطلبها صندوق النقد الدولي.

ومقترحات الضريبة جزء من إجراءات تقشف يطالب بها صندوق النقد الدولي شملت رفع ضريبة المبيعات العامة هذا العام وإلغاء دعم الخبز وسلع أساسية يستهلكها الفقراء.

وإجراءات صندوق النقد الدولي جزء من خطة أجلها ثلاث سنوات لجمع إيرادات بهدف تقليص فاتورة ديون البلاد البالغ حجمها 37 مليار دولار، والتي تعادل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتقول الحكومة إنها تحتاج المال لتمويل الخدمات العامة وإن الإصلاحات الضريبية تقلص مساحة التباينات الاجتماعية من خلال فرض عبء أكبر على أصحاب الدخل المرتفع وإنها لم تمس أصحاب الدخل المنخفض.

وبدأ المتظاهرون مساء الاحد، بالتوافد الى قرب الدوار الرابع في العاصمة عمان حيث مقر رئاسة الوزراء، وذلك في اطار احتجاجهم المستمر على سياسات الحكومة الاقتصادية وللمطالبة باسقاط الحكومة ومجلس النواب، بحسب ما ذكره موقع "عمون" الاخباري.

وانتشرت الاجهزة الامنية بكثافة في منطقة الدوار الرابع قرب رئاسة الوزراء ومنعت المحتجين من الوصول اليه.

ويحتج الاردنيون في مختلف المحافظات منذ 3 ايام على سياسات الحكومة ونشروع ضريبة الدخل وغلاء الاسعار مطالبين باسقاط الحكومة.

ويقول المحتجون إن الإجراءات من شأنها أن تضر بالفقراء ويتهمون السياسيين بإهدار المال العام والفساد.

وقالت اتحادات تمثل موظفي القطاعين العام والخاص إن الحكومة رضخت لمطالب صندوق النقد الدولي وإنها توسع الهوة بين الأغنياء والفقراء في البلد البالغ تعداد سكانه ثمانية ملايين نسمة، والذي يعيش به مئات الآلاف من اللاجئين الفارين من الصراع الدائر في سوريا.

وقرر مجلس الأعيان الاردني، برئاسة فيصل الفايز الأحد، رفع توصيتين إلى الملك عبد الله الثاني، وذلك للخروج من "أزمة ضريبة الدخل"، بحسب صحيفة "الغد".

ونقلت الصحيفة عن مصدر برلماني، إن التوصية الأولى تتضمن "الطلب من الحكومة سحب القانون وتشكيل لجنة حوار وطني، أما الثانية فتتمثل في الاستئذان بإصدار إرادة ملكية بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة خلال يومين".

وأضاف المصدر أنه وفق المقترح الثاني "يعقد مجلس النواب اجتماعًا سريعًا (الثلاثاء) للنظر في مشروع القانون وإن قرر النواب رده يذهب للأعيان فيقوم المجلس برده في جلسة تعقب جلسة النواب، ومن ثم يعود المشروع للحكومة".

وأشار إلى أنه "عند رجوع القانون للحكومة عليها فتح حوار عبر تشكيل لجنة وطنية لاجراء حوار وطني حول النهج الاقتصادي الاجتماعي، وإعادة صياغة قانون ضريبة يلبي متطلبات الجميع".

ومن ناحيته، أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن المجلس سيقوم باستئذان الملك لعقد دورة استثنائية مبكرا، يكون على جدول أعمالها تعديلات قانون ضريبة الدخل.

وأكد الطراونة، في بيان صحفي، أن أعضاء المجلس يرون ضرورة رد تعديلات قانون الضريبة، إذ ارتفع عدد النواب الموقعين على المذكرة النيابية التي تطالب بردها إلى (90) نائباً، مشيرا إلى "أن رد القانون سينزع فتيل الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق الممكلة جراء استعجال الحكومة في إرسال التعديلات قبيل إجراء حوار شامل عليها".

وأضاف "نحتكم اليوم في دولة المؤسسات إلى دستورنا الأصيل والذي نص في مادته (82) الفقرة (٢) على أن “يدعو الملك مجلس الأمة للإجتماع في دورات استثنائية أيضا متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها".

ولفت الطراونة إلى أن أغلبية نيابية مطلقة بالفعل بدأت تتحرك وقد خاطبت المكتب الدائم في مجلس النواب لاستئذان جلالة الملك بعقد دورة استثنائية في أقرب وقت، ووفق ما يراه جلالة الملك مناسباً.

ومساء السبت، قال الملك عبدالله الثاني، الذي يتمتع بصلاحية رد القوانين التي يقرها البرلمان أو تقترحها الحكومة، إنه “ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية”.

وطالب عقب ترؤس اجتماع لـ”مجلس السياسات الوطني”، الحكومة والبرلمان بالتوصل لـ”صيغة توافقية” لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل الذي أثار احتجاجات شعبية، بحيث “لا ترهق الناس″.

و”مجلس السياسات الوطني” يترأسه الملك، ويضم في عضويته كبار مسؤولي الدولة والأجهزة الأمنية، وهو معني بمتابعة ورسم السياسات الاستراتيجية والقضايا التي تهم الأمن الوطني.‎