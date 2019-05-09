مجلس الأمن يبحث الوضع الانساني في سوريا نهاية الشهر الجاري

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في سوريا ستعقد في نهاية مايو الجاري.

وقال فيرشينيين للصحفيين، اليوم الخميس: "تجري الجلسات المماثلة بشكل نظامي، وتتم مناقشة الأوضاع في سوريا في مجلس الأمن الدولي من وجهة النظر السياسية والوضع الإنساني على حد سواء. ومن المخطط أن تعقد الجلسة الجديدة في نهاية الشهر الجاري".

وردا على سؤال صحفي حول وجود خطط لإجراء عملية عسكرية واسعة النطاق في إدلب أفاد الدبلوماسي الروسي بأن روسيا ستواصل بالتعاون مع القوات الحكومية في سوريا استهداف الإرهابيين في إدلب، متابعا: "يدور الحديث حاليا عن الرد على هجمات الإرهابيين. ونرد بالتعاون مع القوات الحكومية على الهجمات الإرهابية".

وذكر أن هذه الأعمال تجري بالتنسيق مع تركيا.

هذا وأشار أيضا إلى وجود تقدم ملحوظ فيما يخص مسألة تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا.