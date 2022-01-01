مجلس الدفاع السوداني يعتزم محاسبة المتورطين في قتل محتجين

أكد مجلس الأمن والدفاع السوداني، السبت، على محاسبة المتورطين في تصاعد الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا والتي اسفرت عن مقتل 5 اشخاص واصابة 200 على الاقل

جلسة طارئة لمجلس الدفاع السوداني

وطالب المجلس، خلال جلسة طارئة عقدها للوقوف على الأوضاع الأمنية بالبلاد، باستكمال التحقيق في الأحداث المصاحبة للمظاهرات واستمع مجلس الأمن والدفاع إلى تقارير الأجهزة الأمنية حول الأحداث، التي صاحبت التظاهرات خلال شهر ديسمبر، وأمن على كافة الإجراءات التي اتخذتها للحفاظ على سلامة وأمن المواطن والممتلكات العامة. وابدي المجلس أسفه على الأحداث التي صاحبت الحراك من فقدان لأرواح عزيزة على الوطن.

مجلس السيادة

والسبت عقد مجلس السيادة السوداني بدأ اجتماعا طارئا لبحث التطورات الأخيرة في البلاد، ومبادرات الأحزاب للخروج من الأزمة الحالية حيث ناقش مقترحات من بينها خريطة الطريق التي طرحها حزب الأمة القومي، والعمل على تطويرها.

يأتي هذا بينما نفى مكتب رئيس الوزراء السوداني وضع عبد الله حمدوك رئيس الوزراء تحت الإقامة الجبرية.

وأشار المكتب، في بيان، إلى أن حمدوك يتمتع بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل.

السودان: تجدد الاحتجاجات بعد مقتل 5 متظاهرين

ولايزال السودان يعيش على وقع مظاهرات الرافضة لحكم العسكر، والتي قتل فيها الخميس خمسة أشخاص. وفي غضون ذلك أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بمناسبة الذكرى 66 لاستقلال البلاد، تمسك المجلس بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وفي وقتها المحدد.