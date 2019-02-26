مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء حالة الطوارئ

يعتزم مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء، التصويت على قرار بإلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية الوضع على الحدود بين أمريكا والمكسيك.

وقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي إن إعلان حالة الطوارئ بمثابة” انتزاع رئاسي للسلطة” ينتهك الدستور الأمريكي.

وأضافت في مؤتمر صحافي الاثنين “الأمر يتعلق بدستور الولايات المتحدة الأمريكية”، وقالت: “سوف نكون مقصرين في أداء واجبنا إذا لم نقاوم، إذا لم نلغِ قرار الرئيس”.

وكان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ في 15 شباط/فبراير الجاري، قائلا إنه أمر ضروري “بسبب تفشي الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والبشر على الحدود الجنوبية”.

وفي نفس الوقت، وقع الرئيس على قانون لتجنب وقوع إغلاق حكومي ثانٍ، ولكن تكاليف الإنفاق التي تشمل 375ر1 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي ، أقل بكثير مما سعى له ترامب.

ويمهد إعلان حالة الطوارئ الطريق أمام الرئيس للحصول على أموال من ميزانية البناء الخاصة بالبنتاغون واستخدامها لبناء الجدار.

وتقول بيلوسي وبقية النواب، إن إعلان ترامب غير ملائم، لأن الدستور يعطى صلاحيات الإنفاق للمجلس. كما يقول النواب إنه لا توجد أزمة على الحدود.

وتوقعت بيلوسي تمرير قرار إلغاء حالة الطوارئ وإرساله لمجلس الشيوخ، حيث تتضاءل فرص التصديق عليه.

د ب أ