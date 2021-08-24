مجموعة الـ 7 تقرر التعامل مع طالبان بشرط

وضعت مجموعة السبع شرطا لـ التعامل مع حركة طالبان وهو أن تسمح الحركة المسلحة بالمرور الآمن للأفغان الراغبين في مغادرة البلاد حتى بعد انتهاء مهلة تنقضي في 31 أغسطس/آب.

جونسون يعلن التعامل مع طالبان

واعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الثلاثاء، في ختام اجتماع طارئ عبر الإنترنت لزعماء مجموعة الدول السبع الكبرى: "شرطنا الأول هو أن عليهم تقديم ضمانات حتى 31 أغسطس وما بعده، بخصوص المرور الآمن للراغبين في الخروج"، مضيفًا: "سيقول بعضهم إنهم لا يقبلون هذا، وأتمنى أن يدرك البعض ما يعنيه ذلك لأن مجموعة السبع تتمتع بنفوذ كبير للغاية، اقتصاديا ودبلوماسيا، وسياسيا".

وقال جونسون ان : "ما نقوله هو أن أفغانستان لا يمكن أن تتحول مرة أخرى إلى أرض خصبة للإرهاب، ولا يمكن أن تكون دولة مخدرات، كذلك يتعين تعليم الفتيات حتى سن 18 عاما".

قطع العلاقات مع الارهابيين

من جهته، قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية اليوم الثلاثاء، إن مجموعة السبع جعلت من أولوياتها أن يقطع حكام أفغانستان الجدد في حركة طالبان كل العلاقات مع التنظيمات الإرهابية وأن يشاركوا في الحرب على الإرهاب.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن المهلة النهائية للانسحاب من أفغانستان والتي تنقضي في 31 أغسطس في يد الولايات المتحدة.

وأعلن قادة مجموعة السبع أن حركة طالبان "ستحاسب على أفعالها على صعيد مكافحة الإرهاب و(حماية) حقوق الإنسان وخصوصا حقوق النساء"، مشددين في بيانهم الختامي، على أن أفغانستان "يجب ألا تعود أبدا ملاذا آمنا للإرهاب ومصدر هجمات إرهابية" على بلدان أخرى.