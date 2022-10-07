اليمن.. إسقاط مسيرتين وصد هجوم للحوثيين في مأرب ولحج عقب فشل تمديد الهدنة

أسقط الجيش اليمني طائرتين مسيرتين للمتمردين الحوثيين في محافظة مأرب وسط البلاد، فيما صدت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي هجوما لهم في محافظة لحج الغربية، وذلك في اعقاب فشل تمديد الهدنة.

وفشلت الأطراف اليمنية في تمديد اتفاق الهدنة في البلاد، الذي بدأ في 2 أبريل/ نيسان الماضي وانتهى في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال بيان للجيش اليمني ان "الدفاعات الجوية للجيش الوطني أسقطت طائرتين مسيرتين لمليشيا الحوثي الإرهابية خلال الـ 24 ساعة الماضية"، مضيفا ان "إسقاط المسيرتين تم في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب".

من جهة اخرى، اعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي مساء الجمعة، إن قواته "تصدت لهجوم شنه الحوثيون في جبهة يافع بمحافظة لحج جنوبي اليمن".

ونقلت "قناة عدن" التابعة للمجلس الانتقالي عن المتحدث العسكري محمد النقيب قوله أن قوات المجلس الانتقالي "كبدت مليشيا الحوثي خسائر كبيرة (لم يحددها) خلال الهجوم".

استؤنف القتال في اليمن بعد فشل تمديد وقف إطلاق النار بين الأطراف المتناحرة الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول أمني يمني في تصريحات لوكالة الاسوشييتد برس ان 8 أشخاص على الأقل قتلوا في تلك الاشتباكات التي وقعت مساء الخميس، بين الحوثيين وقوات المجلس الانتقالي الموالية للحكومة اليمنية.

وحمل الحوثيون والمجلس الانتقالي كل منهما الآخر مسؤولية إشعال الاشتباكات، بينما قال شهود إن الجانبين نشرا أسلحة آلية وقذائف هاون خلال الاشتباكات.

واستولى المجلس الانتقالي في أغسطس الماضي، على حقول نفط وغاز حيوية في الجنوب كانت تسيطر عليها قوات أخرى مدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية.

واستؤنف القتال في اليمن بعد فشل تمديد وقف إطلاق النار بين الأطراف المتناحرة الأسبوع الماضي.

وبينما ألقى الحوثيون باللوم في فشل المفاوضات على الأمم المتحدة، فقد اتهم مبعوث الولايات المتحدة إلى اليمن الحوثيين بإفشال المحادثات من خلال تقديم مطالب في اللحظة الأخيرة.

ويشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.