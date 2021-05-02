مجهول يحاول إضرام النار في مستشفى لمرضى كورونا ببغداد

لم تكشف السلطات هوية المعتقل أو الدوافع وراء الحادث الذي يأتي بعد ثمانية ايام من كارثة حريق مستشفى ابن الخطيب التي خلفت 130 قتيلا.

حاول مجهول إضرام النار في مستشفى مخصص لعلاج مرضى كورونا في العاصمة العراقية بغداد، الأحد، قبل أن تعتقله قوات الأمن، وفق مسؤول حكومي.

جاء ذلك في تغريدة، نشرها جاسب الحاجمي، مدير عام صحة الكرخ في بغداد (تابعة لوزارة الصحة).

وقال الحاجمي: "تم القبض على شخص أضرم النار في مآخذ الأوكسجين المركزي بمستشفى دار السلام المخصص لمعالجة مرض كورونا".

وأضاف أنه "تم إخماد اللهب مباشرة من قبل عناصر الأمن، واعتقال الجاني وتسليمه لجهاز الاستخبارات".

ولم يكشف المسؤول الحكومي، هوية المعتقل أو الدوافع وراء الحادث.

وفي 24 أبريل/نيسان الماضي، نشب حريق في مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا ببغداد، جراء انفجار أسطوانة أكسجين، أسفر عن 130 قتيلا وإصابة العشرات، وفق مفوضية حقوق الإنسان العراقية (مؤسسة رسمية ترتبط بالبرلمان).

وحتى مساء الأحد، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في العراق مليونا و74 ألفا و930، بينها 15 ألفا و536 حالة وفاة، و957 ألفا و200 حالة شفاء، وفق وزارة الصحة.