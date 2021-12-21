محادثات استانة حول سوريا.. ملفات شائكة ومساحات توافق أضيق من أي وقت مضى

تواصلت في نور سلطان عاصمة كازاخستان الثلاثاء، الجولة الـ17 لمحادثات صيغة أستانا حول سوريا، والتي تبحث ملفات شائكة متعلقة بالصراع المستمر في هذا البلد منذ عشر سنوات، وذلك في ظل مساحات توافق بين الأطراف بدت أضيق من أي وقت مضى.

وتشارك في الجولة التي تستغرق يومين وفود ما يعرف بالدول الضامنة وهي إيران وروسيا وتركيا، إضافة إلى وفود الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة والأمم المتحدة.

وبدأت المحادثات من خلال اجتماعات تقنية ثنائية وثلاثية بين الوفود،.والتي يترأس الجانب التركي فيها رئيس قسم سوريا في الخارجية التركية السفير سلجوق أونال، ومن الجانب الروسي ممثل الرئيس الروسي الخاص في سوريا أليكسندر لافرينتيف، ومن الجانب الإيراني مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية علي أصغري حاجي.

وقالت وزارة الخارجية الكازاخستانية، في بيان، إنّ المحادثات ستُناقش بشكل رئيسي، "أعمال اللجنة الدستورية السورية" في جنيف، وأنّ هذا التركيز يأتي بهدف إكساب زخم لأعمال اللجنة.

كما ستُناقش مستجدات الأوضاع على الساحة السورية بشكل عام، ومهام الحفاظ على الهدوء في مناطق "خفض التصعيد"، وسبل مكافحة الإرهاب وستشهد لقاءات ثنائية بين الأطراف.

وعبر المبعوث الروسي لافرنتييف، في مؤتمر صحفي عن أمله في ان "يتم في يناير المقبل، عقد الدورة السابعة للجنة الدستورية السورية. ونأمل جميعا في أن تتمكن الأطراف السورية خلال هذه الجلسة، من التوصل إلى حل وسط".

وأشار إلى أن نتائج الدورة السادسة الماضية للجنة الدستورية متواضعة للغاية، لكن الأطراف تمكنت من الجلوس خلف طاولة المفاوضات، وتمكن الرؤساء المشاركون من التحدث "وجها لوجه". وأضاف: "هذه بحد ذاتها خطوة للأمام بالفعل. ونأمل أن تكون هناك نتائج في هذا الاتجاه".

وقال لافرنتييف ان "المبعوث الأممي جير بيدرسن، بسبب بعض القيود المفروضة، لم يتمكن من الحضور الثلاثاء إلى نور سلطان، لكن يتواجد هنا بعض ممثليه، وسنناقش معهم سير عمل اللجنة الدستورية والدعم الذي يمكن أن تقدمه الدول الضامنة لعملية أستانا بالكامل".

والأسبوع الماضي، أعرب بيدرسون، عن تفاؤله بشأن تحقيق تقدم في العملية السياسية في سوريا، وذلك بعد لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أثناء زيارة إلى دمشق.

وحدة أراضي سوريا

ونقلت وكالة تاس الروسية الرسمية عن لافرنتييف قوله أن ”موسكو لا ترى أي تحديات في اعتماد بيان مشترك للدول الأعضاء في صيغة أستانا عقب هذا الاجتماع“.

وأضاف ”ما زلنا نعمل على صياغة البيان الختامي، فهو بحاجة إلى بعض التعديل.. جميع الدول لديها نهجها الخاص، ومع ذلك، لا توجد أي صعوبات غير قابلة للحل؛ ما قد يمنع اعتماد بيان مشترك“.

كما نقلت الوكالة أن لافرينتيف أكد خلال لقاء مع الوفد التركي في إطار المحادثات بصيغة أستانا، ”ضرورة حل قضية وحدة أراضي سوريا“.

وقال إن ”جميع الأطراف معنية باستقرار الوضع في سوريا، ولذلك تتحدث الدول الضامنة لعملية أستانا (إيران وروسيا وتركيا) عن التزامها بسيادة سوريا ووحدة أراضيها“.

وأضاف لافرنتييف، في لقاء مع الوفد التركي برئاسة رئيس قسم سوريا في الخارجية التركية سلجوق أونال ”هناك صعوبات في هذا المسار ويجب حلها“.

ولفت إلى أن ”الجماعات الإرهابية كثفت نشاطاتها في جميع أنحاء سوريا، وليس فقط في شمال البلاد“.

ومن جانبه، حمل رئيس الوفد الحكومي السوري معاون وزير الخارجية أيمن سوسان أنقرة مسؤولية بطء التقدم في عملية تسوية الأزمة السورية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أجرى الوفد الروسي محادثات ثنائية مع كل من وفدي حكومتي سوريا وإيران.

وأكد رئيس الوفد الإيراني علي أصغر حاج، بعد مفاوضات مع لافرينتيف، ”تقارب مواقف موسكو وطهران من تطور الأحداث في سوريا“.

وعلى هامش مباحثات أستانا، قال المبعوث الروسي إن ”الاجتماع التالي للجنة الدستورية السورية قد يعقد في يناير عام 2022“.

المعارضة غير متفائلة

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وفد المعارضة أيمن العاسمي، إن "المسار برمته بعد 16 جلسة لم نشهد فيها نتائج ملموسة واضحة وكان النظام يرتكب جرائم بمناطق المعارضة".

المتحدث باسم وفد المعارضة السورية أيمن العاسمي

وأكد العاسمي أنه "لو كان هناك ضغط عليه لكان أوقف القصف قبل الجلسات وخلالها وما بعدها، ولا نعرف حتى الآن إن كانت هناك نتائج أفضل من السابق ولكن من المعطيات الموجودة لا يمكن أن يكون هناك شيء للتعويل عليه".

ولفت إلى أن "ما أنجزه المسار وهو اللجنة الدستورية لا نتائج لها حتى الآن، وكلها تسويف من النظام، النقطة الأساسية التي أنجزها هذا المسار (اللجنة الدستورية) لم تشكل فارقا في الحل" واعتبر أن "الأجندة واضحة، قضية التهدئة وهي الأساسية، والخروقات من قبل النظام والمليشيات الإيرانية الداعمة له وروسيا التي توفر أسلحة نوعية (..) وتقوم بتحديد الإحداثيات، والقصف من قبل المليشيات الإيرانية على الأرض".

وأردف العاسمي: "الأجندة الأساسية هي التهدئة والمليشيات الانفصالية المنتشرة في الشمال وخاصة بمنطقة تل رفعت ومناطق شرق الفرات وهي أساس الجولة" وأكد أن "أهمية الجولة تنبع من مفصليتها للمسار، وأهميتها بالنسبة للجنة الدستورية التي لم تحقق نجاحا"، مبيينا أن "الاستمرار بهذا الشكل سيكون تسويفا للمسار وعمل اللجنة الدستورية".

إعادة الاعمار

وفي حديث منفصل عن إعادة إعمار سوريا، قال المبعوث الروسي لافرنتييف إن ”الخراب يسود سوريا، وأن قيمة إعادة بناء هذه الدولة، بحسب بعض التقديرات، تبلغ 600 مليار دولار، ووفقا لتقديرات أخرى – 800 مليار دولار، وربما أكثر من ذلك بكثير“.

وأضاف أن ”الحكومة السورية بعد 11 عامًا من المواجهة المسلحة مع الإرهابيين استنفدت معظم مواردها المالية، وسيكون من الصعب جدّا تجاوز هذا الوضع دون مساعدة فعالة من المجتمع الدولي“.

وأعرب افرنتييف عن أمله، في أن ”يتم تنفيذ مشاريع لتوريد الغاز عبر خط أنابيب من مصر إلى لبنان عبر الأراضي السورية، والكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا“.