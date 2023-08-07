محادثات صعبة لمبعوثة اميركية مع انقلابيي النيجر

عين الانقلابيون في النيجر ين لمين زيني رئيسا للوزراء الى جانب اجراء تعديلات في القيادة العسكرية فيما اعلنت واشنطن عن اتصالات مع المجلس العسكري بالتزامن مع تعليقها المساعدات لهذا البلد

اتصالات اميركية مع الانقلابيين

في الاثناء قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند انها اجرت محادثات مع المجلس العسكري في نيامي وصفتها بالصريحة والصعبة واشارت الى منعها من لقاء الرئيس المخلوع محمد بازوم الذي تحدثت تقارير عن ضغوطات لتقديم استقالته بشكل رسمي

وقالت المسؤولة الاميركية "لم تتح لي فرصة لقاء رئيس المجلس العسكري ايضا"

وقف المساعدات الاميركية لـ النيجر

وفي وقت سابق اشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن بلاده لا تزال على اتصال برئيس النيجر، وأنها كذلك على تواصل مباشر مع زعماء الجيش لحضّهم على التنحي عن السلطة.

اعلنت الولايات المتحدة عن تعليق ما قيمته الـ 100 مليون دولار حجم المساعدات السنوية واشترطت اعادتها بعودة رئيس البلاد الى منصبه وقال مصدر رسمي اميركي انه لا يزال هناك متسع من الوقت لعودة الرئيس المخلوع الى سده الحكم