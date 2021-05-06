محاكم الاحتلال تؤجل البت في قضية الشيخ جراح إلى الإثنين المقبل

دعت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، إلى عقد جلسة بشأن عائلات حي الشيخ جراح في القدس المحتلّة يوم الـ10 من شهر مايو/أيار الجاري.

وقدّم أهالي حيّ الشيخ جرّاح في القدس المحتلّة، ردّهم للمحكمة العُليا الإسرائيليّة، صباح يوم الخميس، مؤكّدين رفضهم لأيّ صفقة مع المستوطنين، بشأن إخلاء منازلهم.

كانت محكمة الاحتلال العسكرية، قررت يوم الأحد الماضي إعطاء مهلة حتى اليوم الخميس لإبرام اتفاق بين الفلسطينيين والمستوطنين حول ملكية الأرض والمنازل الواقعة في الحي والتي يهدد الاحتلال بإخلاء ساكنيها في أية لحظة.

وقال محامي الأهالي الفلسطينيين أصحاب المنازل المهددة بالإخلاء في حي الشيخ جراح سامي ارشيد، “قدمنا للمحكمة إشعارا بأن الأطراف لم يتوصلوا لتسوية ونحن بانتظار قرار المحكمة الذي قد يصدر في أية لحظة اليوم وربما يؤجل لوقت لاحق”.

وأضاف أن الأهالي قدموا أيضا طلبا جديدا لإذن بالاستئناف لتقديم بيانات جديدة حول القضية من أجل تثبيت ملكية الأراضي لأهالي الشيخ جراح.

عقدت عائلات حي الشيخ جراح المهددين بإخلاء منازلهم مؤتمرا صحفيا، دعت فيه الشعب الفلسطيني لتكثيف فعاليات التضامن.

طالبت الأردن بضرورة حماية حقوق السكان من التهجير، معتبرين أن تهجير الأهالي من منازلهم هو جريمة حرب.

ودعت “المجتمع الدولي وكل الأطراف المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني لضرورة تحمل مسؤولياتهم والقيام بدورهم في وجه المحتل.

كما طالبت الشعوب العربية والإسلامية بأن تدعم صمود عائلات حي الشيخ جراح خاصة والقدس عامة للدفاع عن المسجد الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت عشرات المقدسـيين، إثر تنظيمهم وقفةً تضامنية, رفضا لمخطط تهجير 4 عائلات، إذ استخدمت ضدهم خراطيم المياه, واعتدت بالضرب على المشاركـين.

دعت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، إلى عقد جلسة بشأن عائلات حي الشيخ جراح في القدس المحتلّة يوم الـ10 من شهر مايو/أيار الجاري.

وقدّم أهالي حيّ الشيخ جرّاح في القدس المحتلّة، ردّهم للمحكمة العُليا الإسرائيليّة، صباح يوم الخميس، مؤكّدين رفضهم لأيّ صفقة مع المستوطنين، بشأن إخلاء منازلهم.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية، قررت يوم الأحد الماضي إعطاء مهلة حتى اليوم الخميس لإبرام اتفاق بين الفلسطينيين والمستوطنين حول ملكية الأرض والمنازل الواقعة في الحي والتي يهدد الاحتلال بإخلاء ساكنيها في أية لحظة.