محامي: البشير تعرض للتعذيب النفسي

قال احد محامي هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير انه تعرض للتعذيب النفسي في محبسه موضحا انه "تعرض لموجة اضطراب نفسي استدعت إدلاءه بإفادات خارج نطاق المحاكمة".

واشار الى أن البشير يتمتع بكامل صحته الجسدية والعقلية، ويعي ما يقول أثناء جلسات المحاكمة.

وتمسك المحامي محمد الحسن الأمين ببراءة موكله وقال في تصريح لموقع تاسيتي نيوز المحلي إن البشير ستثبت براءته في حال مضت العدالة في مسارها الصحيح، ولم تمارس أي ضغوط سياسية على القضاء.

ونفى أن تكون هيئة الدفاع قد طلبت تحويل جلسات المحاكمة إلى سرية، نظراً لأسباب أمنية تتعلق بوضع الرئيس المخلوع.

يذكر أن آخر أحدث جلسة محاكمة للبشير عقدت يوم السبت في الخرطوم. ووجهت المحكمة خلال ثالث جلسة محاكمة، إلى البشير تهمتي حيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة والثراء غير المشروع.

وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن للبشير: "أتهمك بأنه ضبط في 16 نيسان/أبريل 2019 في داخل منزلك مبالغ 6.9 مليون يورو و351 ألفا و770 دولاراً و5.7 مليون جنيه سوداني حزت عليها من مصدر غير مشروع وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة".