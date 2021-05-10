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محاولة اغتيال صحفي في العراق

منشور 10 أيّار / مايو 2021 - 12:34
محاولة اغتيال صحفي في العراق

أصيب الصحافي العراقي أحمد حسن بجروح خطرة نتيجة تعرّضه لمحاولة اغتيال بالرصاص في الديوانية (جنوب) فجر الإثنين، بعد 24 ساعة على مقتل الناشط المناهض للحكومة إيهاب الوزني بهجوم مماثل في مدينة جنوبية أخرى هي كربلاء، بحسب مصادر طبية وشهود.

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وقال طبيب لوكالة فرانس برس إنّ الصحافي يرقد في العناية الفائقة بعدما “أصيب برصاصتين في رأسه وبرصاصة ثالثة في كتفه”، في حين قال شاهد عيان كان برفقة حسن حين تعرّض لمحاولة الاغتيال إنّ الصحافي “استُهدف أثناء نزوله من سيارته للعودة إلى منزله”. (أ ف ب)

كلمات دالة:صحفيالعراق

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