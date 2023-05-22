محاولة اغتيال قائد مافيا اسرائيلي بطائرة دخلت منزله

هز مدينة ناتانيا مساء امس انفجار كبير استدعى قوات كبيرة من الامن الاسرائيلي الى المكان خوفا من وجود عملية فدائية فيالمدينة الساحلية الفلسطينية المحتلة

واكدت تقارير اعلامية عبرية انه وبعد التحقيقات اتضح ان الانفجار العنيف الذي سمع في نتانيا هو محاولة إغتيال أحد زعماء المافيا الإسرائيلية عن طريق طائرة مسيرة مفخخة حاولت الدخول الى الشقة عبر الشرفة.

ولم توضح التقارير من يقف وراء المحاولة فيما اذا كان هناك صراع عصابات ام محاولة لقوات الامن الاسرائيلية للتخلص من رجل المافيا الذي لم يتم الكشف عن اسمه او وضعه الصحي بعد محاولة الاغتيال