محاولة اغتيال لقائد القوات الخاصة الشيشانية

كشف الرئيس الشيشاني رمضان قديروف عن احباط محاولة اغتيال طالت مساعده وقائد قوات "أحمد" الخاصة، ونائب قائد الفيلق الثاني بالجيش الروسي أبتي علاء الدينوف.

قاديروف: القائد علاء الدينوف بخير

ويؤكد الرئيس الشيشاني رمضان في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تيليغرام بان الوضع الصحي لـ "علاء الدينوف " مستقر وقال انه "على ما يرام، ولا شيء يهدد حياته أو صحته".

وكشف بان محاولة الاغتيال الفاشلة تمت من خلال مظروف به رسالة، وصلته يوم 8 فبراير، "اتضح أنها كانت مشبعة بمادة سامة" ، ومع نفاذ الرائحة "الكاوية والنفاذة" قام علاء الدينوف باتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب " وغسل يديه وتجويفه الأنفي، وكذلك فعل مساعدوه الذين لمسوا المظروف. ولجأ الجميع إلى الكتيبة الطبية"

التحقيق في محاولة الاغتيال

واضاف ان المستهدفين "الجنرال علاء الدينوف وكلا المساعدين" يستشفون حاليا في عيادات موسكو وهم في تحسن، وقد أخذ المتخصصون عينات من المواد البيولوجية لتحليل وتحديد المادة السامة.

واكد الرئيس الشيشاني عن بدء التحقيق في محاولة الاغتيال وتحديد المتورطين في محاولة الاغتيال

وتتزامن محاولة اغتيال اقوى فرقة شيشانية مقاتلة مع مساعي غربية لتشكيل كتيبة مسلحة شيشانية تعمل في اطار القوات الاوكرانية وتتلقى الدعم المالي واللوجستي من الدول الغربية

قوات احمد الخاصة رأس الحربة ضد اوكرانيا

وقوات “احمد ” هي قوات خاصة تابعة لرئيس جمهورية الشيشان “رمضان قديروف” بشكل مباشر، وسميت بهذا الاسد نسبة الى والد الرئيس الشيشاني الراحل احمد قديروف ، ومع اندلاع الحرب في اوكرانيا عملت القوات الخاصة الشيشانية في " منطقة لوغانسك " على وجه الخصوص وتحدثت تقارير شيشانية عن تكبيدها للقوات المقابلة لها خسائر فادحة والسيطرة على مساحات واسعة من لوغانسك التي انضمت الى روسيا في وقت سابق