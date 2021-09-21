محاولة انقلاب في السودان

اعلنت وسائل اعلام رسمية سودانية الثلاثاء، عن محاولة انقلابية "فاشلة" على الحكومة الانتقالية الحاكمة، مطالبة الشعب السوداني بالتصدي لها، فيما اعلن الجيش إحباط هذه المحاولة مؤكدا ان الامور حاليا تحت السيطرة.

وقطع التلفزيون الرسمي البث معلنا عن المحاولة الانقلابية على السلطة.

كما قطعت إذاعة "أم درمان" بثها معلنة هي الاخرى عن وقوع محاولة انقلابية في السودان، ودعت الجماهير للتصدي لها".

ولاحقا، أعلن الجيش السوداني ومجلس السيادة الحاكم أنه تمت السيطرة على "محاولة انقلابية فاشلة".

ونقل التلفزيون السوداني في إعلان مقتضب عن أبو هاجه، المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، قوله إنه "تم إحباط محاوله انقلابية للسيطرة على السلطة".

وأفادت وكالة "الأناضول" نقلا مصدر عسكري سوداني بـ"اعتقال 40 ضابطا لتورطهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة".

وأشارت مصادر امنية سودانية إلى أن قادة الانقلاب خططوا لاعتقال أعضاء مجلس السيادة، والمجلس العسكري، على أن تنطلق محاولتهم من أكثر من نقطة.

كذلك، أكد مصدر حكومي رفيع ان منفّذي العملية حاولوا السيطرة على مقر الإعلام الرسمي لكنهم "فشلوا".

كما أشار مصدر رسمي آخر بأن محاولة الانقلاب تضمنت مساعي للسيطرة على إذاعة أم درمان التي تقع على الضفة الأخرى من النيل قبالة العاصمة الخرطوم.

لحظات إغلاق كبرى ام درمان القديم النيل الأبيض.#السودان pic.twitter.com/Hkcp3r8Ib0 — Sudan News (@Sudan_tweet) September 21, 2021

وقالت وكالة انباء الاناضول أن تشكيلات من الدبابات تتواجد حاليا في عدد من مناطق العاصمة، مع انتشار كثيف لقوات عسكرية، دون أن تتسنى معرفة ما إذا كانت هذه القوات والآليات العسكرية تتبع المجموعة الانقلابية أو قوات الجيش التي تحاول التصدي لها.

ولفتت إلى أن دبابات تغلق الطريق المؤدي إلى جسر أم درمان القريب من مقر البرلمان.

ونقلت عن مصدر امني سوداني قوله أن الموقف في البلاد ضبابي، ومصير الانقلاب غامض حتى الآن، فيما لا يزال جهاز التلفزيون الرسمي تحت سيطرة السلطات السودانية.

ووجه محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السوداني والناطق االرسمي باسم المجلس مناشدة لجميع السودانيين، من أجل الدفاع عن البلاد. وقال في تعليق على على حسابه على فيسبوك، " هبوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال".

إلا أنه عاد وأضاف في تعليق لاحق:" الامور تحت السيطرة والثورة منتصرة".

ثم أكد أن استجواب المشتبه بهم في محاولة الانقلاب سيبدأ بعد قليل، مضيفا أن بيانا سيصدر عن الجيش بعد قليل.