محاولة خطف طائرة متوجهة إلى دبي في بنغلاديش

محاولة خطف في مطار مدينة شيتاغونغ جنوب شرقي بنغلاديش

أفادت وكالة "رويترز" بأن طائرة مدنية متوجهة إلى دبي تعرضت اليوم الأحد لمحاولة خطف في مطار مدينة شيتاغونغ جنوب شرقي بنغلاديش.

وأكد المدير العام لشركة Biman Airlines، شاكيل ميراج، أن طائرة "بوينغ 737" التابعة لها والمتوجهة من دكا إلى دبي عبر شيتاغونغ تعرضت لمحاولة خطف بعد مغادرتها مطار المدينة البنغلاديشية، واضطرت إلى العودة والهبوط بشكل طارئ.

وذكر المسؤول أنه تم إجلاء جميع الركاب الـ142 بسلام، وطوقت قوات الأمن الطائرة.