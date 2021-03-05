محتجون على تردي الأوضاع المعيشية يقطعون طرقات في لبنان

قطع مواطنون محتجون بعد ظهر اليوم الجمعة عددا من الطرقات في مناطق مختلفة شرق لبنان وشماله وجنوبه وفي جبل لبنان احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

وفي جنوب لبنان تجمع عدد من المحتجين وسط ساحة تقاطع إيليا في مدينة صيدا، واشعلوا الإطارات، كما قطع آخرون الطريق على أوتوستراد الناعمة جنوب بيروت.

وفي شمال لبنان قطع عدد من المحتجين طريق عام حلبا القبيات بالإطارات المشتعلة.

وفي منطقة البقاع شرق لبنان قطع عدد من المحتجين طريق عام الفرزل – ابلح في إطار الاحتجاجات.

من جهة أخرى، أقدم عدد من المحتجين على قطع أوتوستراد البالما في طرابلس احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

يذكر أن احتجاجات شعبية كانت قد انطلقت الثلاثاء الماضي بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة الـ 10000 ليرة لبنانية، وشملت كافة المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب والشرق وجبل لبنان بالإضافة إلى العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. وشارك في هذه الاحتجاجات مواطنون من كافة الأعمار والمناطق والطوائف واستمرت الاحتجاجات متفرقة يوم أول أمس الأربعاء.

وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 10000 ليرة لبنانية، إلى ارتفاع ‏أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير وتدنّي القدرة الشرائية للمواطنين. (د ب أ)