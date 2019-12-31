محتجون يحاولون اقتحام السفارة الاميركية في بغداد عقب تشييع قتلى الغارات على كتائب حزب الله

أقام الاف المشيعين في بغداد صباح الثلاثاء، جنازات لضحايا الغارات الأمريكية على مواقع مليشيا كتائب حزب الله في العراق وسوريا، وبعد ذلك ساروا إلى السفارة الأمريكية، وشوهدوا وهم يحاولون اقتحامها.

تجمع آلاف المحتجين ومقاتلي جماعة مسلحة عراقية الثلاثاء أمام البوابة الرئيسية لمجمع السفارة الأمريكية في بغداد للتنديد بالضربات الجوية على قواعد تابعة لمليشيا كتائب حزب الله العراقية التي تدعمها إيران.

وقالت مصادر انه جرى إخلاء الموظفين الأساسيين من السفارة الأمريكية في بغداد بعد التظاهرات أمامها.

ونفذت القوات الأمريكية ضربات يوم الأحد استهدفت كتائب حزب الله ردا على مقتل متعاقد مدني أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية بالعراق.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن المحتجين امام السفارة يحاولون اقتحامهما ردا على الغارات الجوية التي أوقعت عشرات القتلى من مقاتلي كتائب حزب الله.

وأقام مشيعون في أحد أحياء بغداد صباح الثلاثاء، جنازات لضحايا الغارات، وبعدها توجهوا إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين، حتى وصلوا إلى السفارة الأمريكية المترامية الأطراف هناك.

وشاهد صحفيو "أسوشيتد برس" الحشد وهو يحاول اقتحام السفارة، مرددين هتاف "تسقط أمريكا".

وندد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يوم الاثنين بضربات جوية أمريكية على قواعد فصيل عراقي مدعوم من إيران وذلك في خطوة قد تزج بالعراق على نحو أكبر في أتون صراع بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال عبد المهدي في اجتماع للحكومة نقله التلفزيون إن الحكومة العراقية تسيطر على الفصائل في 95 بالمئة من الحالات.

وأضاف أنه تم إبلاغه بالضربات الجوية قبل ساعات من تنفيذها في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر وسعى لتحذير الفصيل المسلح.

وقال مسؤولون إن الجيش الأمريكي نفذ الضربات الجوية يوم الأحد على جماعة كتائب حزب الله المسلحة ردا على مقتل متعاقد مدني أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية.

وقُتل 25 عضوا على الأقل من الكتائب فضلا عن إصابة 55 آخرين.

وذكر مكتب عبد المهدي "أن رئيس الوزراء وصف الهجوم الأمريكي على القوات المسلحة العراقية بأنه اعتداء آثم ومرفوض وستكون له تبعات خطيرة".

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن وزير الخارجية مايك بومبيو قال في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الضربات الأمريكية "تهدف إلى ردع إيران".

وقال مجلس الأمن الوطني العراقي في بيان إن الضربات الجوية ستدفع العراق إلى مراجعة العلاقة وسياقات العمل مع التحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية بقيادة الولايات المتحدة المتمركز في العراق.

وقالت وزارة الخارجية العراقية إنها ستستدعي السفير الأمريكي في بغداد للتعبير عن رفضها.

وقوبلت الغارات الجوية بتهديدات بالثأر. وقال القيادي الكبير بالفصائل جمال جعفر إبراهيمي المعروف بالاسم الحركي أبو مهدي المهندس في وقت متأخر من مساء يوم الأحد "دماء الشهداء لن تذهب سدى وردنا سيكون قاسيا جدا على القوات الأمريكية في العراق".

والمهندس قيادي كبير في قوات الحشد الشعبي العراقية، التي تنضوي تحت لوائها جماعات شبه عسكرية تتألف في معظمها من فصائل شيعية تحظى بدعم إيراني، وتم دمجها رسميا في القوات المسلحة العراقية.

وهو أيضا واحد من أقوى حلفاء إيران في العراق وسبق أن كان رئيسا لكتائب حزب الله التي أسسها.

ولاقت تهديداته صدى إيجابيا لدى داعميه الإيرانيين.

وقال الحرس الثوري الإيراني الذي يدرب بعض الفصائل العراقية ومنها كتائب حزب الله "الثأر والرد على هذه الجريمة هو حق طبيعي للأمة العراقية وتلك الجماعات التي تدافع عن العراق".

وقالت مصادر أمنية عراقية إن القوات الأمريكية بشمال العراق تعزز إجراءات الأمن.

وأعرب رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المنافس الرئيسي لتحالف الفتح وزعيم أكبر كتلة برلمانية عن استعداده للعمل مع منافسيه السياسيين من الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق لكنه دعاها أيضا إلى كبح فصائلها المسلحة حتى لا تكون ذريعة لهجمات أمريكية أخرى.

وندد المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني بالضربات الجوية الأمريكية لكن مكتبه ندد أيضا بهجمات مزعومة لفصائل مدعومة من إيران على عسكريين أمريكيين.

وحث السيستاني السلطات العراقية على منع مثل هذه الهجمات و"العمل على عدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية وتدخل الآخرين في شؤونه الداخلية".

وقال عبد المهدي إن سياسة حكومته تهدف إلى إبعاد العراق عن التحالفات الإقليمية والحرب.

ويهدد أي تصعيد بتحويل العراق إلى ساحة قتال في حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران قد يتورط فيها حلفاء إقليميون للطرفين.

