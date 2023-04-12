محتجون غاضبون يقاطعون خطابا ل"ماكرون" في لاهاي (فيديو)

البوابة - قاطع محتجون، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال القائه خطابا في "لاهاي" حول مستقبل أوروبا، واتهموه بالنفاق واستخدام العنف.

وهتف المحتجون، ضد الرئيس الفرنسي، قائلين "هناك ملايين المتظاهرين في الشوارع".

كما رفعوا لافتات تدين سياساته الداخلية، حيث كتب على إحداها بالإنجليزية "رئيس العنف والنفاق".

واتهم ماكرون المحتجين، بعدم احترام الانتخابات، وبأنهم يعرضون الديمقراطية للخطر، وقال: إن "من لا يحترمون العملية الانتخابية والقادة المنتخبين يعرّضون الديمقراطية للخطر".

ماكرون يهان مرة أخرى في أمستردام عاصمة هولندا حين تحدث عن أوروبا، متظاهرون وصفوه بالمنافق. pic.twitter.com/9yydDc4FGF — Rahmouni Abdelghaniرحموني عبد الغني (@RahmouniAbdelg1) April 11, 2023

وصرخ محتجون من داخل القاعة التي ألقى فيها ماكرون الخطاب، قائلين: "أين الديمقراطية الفرنسية؟" و"اتفاقية المناخ لا يتم احترامها"

وتمكن الرئيس الفرنسي، من إعادة استئناف كلمته بعد انفطاع دام دقيقة، مشددا على أن "الديموقراطية هي بالضبط حيث يمكننا رؤية هذا النوع من التدخّل".

وتشهد فرنسا، منذ أسابيع احتجاجات شديدة ضد قانون تمديد سن التقاعد، حيث عمت المظاهرات مختلف مناطق البلاد.