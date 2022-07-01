محتجون يحرقون مقر البرلمان الليبي في طبرق

أضرم محتجون غاضبون النار الجمعة، في مقر مجلس النواب الليبي بمدينة طبرق شرقي البلاد، كما حاولوا هدمه بجرافة احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية والأزمة السياسية.

واظهرت مقاطع فيديو اقتحام المحتجين مقر مجلس النواب مستخدمين جرافة آلية، وبعدها أخرجوا محتوياته من أجهزة حواسيب وأثاث وقاموا بحرقها. كما اضرموا النار داخل المقر.

ويطالب المحتجون، بـ "حل البرلمان" مرددين هتافات منها: "ارحلوا يا سراقة (لصوص)".

وتشهد المدن الرئيسية غرب وشرق وجنوب ليبيا مظاهرات تطالب برحيل جميع المؤسسات السياسية القائمة في البلاد، وإجراء انتخابات دون أي تأخير.

عاجل > اقتحام مقر مجلس النواب في #طبرق بعد تدمير واجهته و بوابته وواجهة بيوت الضيافة الملاصقة له على يد محتجبن . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/sBGJxbRMTZ — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 1, 2022

المظاهرات التي انطلقت متزامنة في العاصمة طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق) وسبها (جنوب)، جاءت تحت اسم "جمعة صرخة الشباب" فيما ارتدى غالبية المشاركين سترات صفراء.

حراك الرجال

وتأتي هذه المظاهرات تلبية لدعوة أطلقها حراك شبابي يسمى "بالتريس" (أي الرجال).

وقال رئيس الحراك، عمر علي الطربان، للأناضول، إن مطالب المتظاهرين في مختلف ميادين البلاد واحدة، وتتمثل في "التعجيل بإطلاق انتخابات برلمانية ورئاسية".

وأضاف أن من مطالبهم "تفويض المجلس الرئاسي الليبي أو المجلس الأعلى للقضاء، بحل جميع الأجسام السياسية، وإعلان حالة الطوارئ في كامل البلاد".

وتابع: "نطالب كذلك بحل أزمة الكهرباء التي تفاقمت" في إشارة لأزمة انقطاع التيار والتي تمتد لأكثر من 12 ساعة يوميا.

ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف يرأسها عبد الحميد الدبيبة الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في فبراير الماضي ومنحها ثقته في مارس وتتخذ من سرت (وسط) ليبيا مقرا موقتا لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.