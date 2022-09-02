محققون لبنانيون يعذبون موقوف سوري حتى الموت

قضى اللاجئ السوري بشار عبدالسعود اثناء التحقيق معه في احد مراكز لبنان الامنية جيث اكدت صور ومصادر تعرضه الى عملية تعذيب شديدة

ووفق تقارير اعلامية وسورية فان ضباط امن الدولة اللبناني عذبو الموقوف وضربوه حتى الموت، وافادت صورا لجثة الضحية وقد بدت عليها آثار تعذيب حادة.

واطلقت مصادر رسمية لبنانية حجج واهية لدوافع الوفاه، تراوحت بين اصابة بشار عبدالسعود بذبحة قلبية اثناء التحقيق معه حيث لم يستطع الضباط اسعافه، وتارة يتم الحديث عن تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، فيما قالت مصادر اخرى ان الموقوف ينتمي لداعش، وهو احد افراد خلية انتقلت إلى لبنان بطريقة غير شرعيّة، وأقامت في إحدى قرى الجنوب وتم توقيفها مؤخرا

وفي خبر لاحق اعلن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي تعليمات بتوقيف الضابط المسؤول عن مركز التوقيف إلى جانب عدد من العناصر وفتح تحقيق بالحادث.