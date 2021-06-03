محكمة أردنية تحجز على مبنى جريدة الرأي اليومية

قررت محكمة في جنوب العاصمه الأردنيه عمان الحجز على موجودات جريدة الرأي في القضية الاجرائية المرفوعة من احدى شركات المقاولات.



ودعت المحكمة الراغبين بالمزاودة التقديم خلال (30) يوم ؛ لكون جريدة الرأي عليها التزامات مالية كبيرة وخاصة بأن هناك بعض الجهات الأخرى تطالب من الجريدة مستحقات مالية تراكمت عليها منذ سنوات طويلة، ابرزها مبلغ 5 مليون دينار لمؤسسة الضمان الاجتماعي وهناك مبلغ 2 مليوناً مرهوناً لاحد البنوك وهذه الصفقة لا يمكن أن يمررها مجلس الإدارة.

يذكر أن القوائم المالية للمؤسسة الصحفية الأردنية للمساهمة العامة الرأي أظهرت الخسائر المالية التي تكبدتها في عام 2019 والتي بلغت ما يزيد عن (7) مليون دينار أردني، وحيث نبه تقرير مدققي الحسابات. إلى أن خسائر الشركة المتراكمة تجاوزت في 31 كانون الأول 2019 (13) مليون دينار، أي أن قيمة خسائر رأس المال تجاوزت إلى 75%.

وكان احدى رؤساء مجالس ادارة الرأي في حديث سابق أن هناك مطالبات بأن تعفي وزارة المالية الصحيفة من الضرائب لمدة عام إضافي لتقليل الأعباء، مبيناً أنه عند الوصول لاتفاق نهائي سيتم تسوية الأمور مع الموظفين وصرف رواتب بقيمة شهرين مع تسديد كافة الرواتب غير المدفوعة لهم.

ويشار الى ان جريدة الرأي بدأت العمل في عام 1967، عندما قرر مالك صحيفة الجھاد التي كانت تصدر في القدس قبل الاحتلال الاسرائیلي سلیم الشریف بنقل الصحيفة إلى عمان، وقد لاقت ھذه الخطوة ترحیباً من الملك الراحل الحسین بن طلال ومن رئيس الوزراء في ذلك الوقت وصفي التل