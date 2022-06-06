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محكمة أميركية تصادر طائرتين للملياردير الروسي أبراموفيتش

منشور 06 حزيران / يونيو 2022 - 06:26
رومان أبراموفيتش

قرر قاض فيدرالي أميركي الاثنين، حجز ومصادرة طائرتين لرجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، بعد اتهامه بخرق العقوبات بإعادة تصدير الطائرتين إلى روسيا.

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وقالت شبكة "سي أن بي سي" إن الطائرتين "بوينغ 787-8 دريملاينر" و"غالفستريم جي650 إي آر" توجهتا إلى مناطق روسية في مارس من هذا العام، في انتهاك لقيود أميركية على التصدير المفروضة في أعقاب الغزو.

والطائرة بوينغ، التي تقدر قيمتها بحوالي 350 مليون دولار تتواجد حاليا في دبي، بينما توجد الأخرى في روسيا، وفقا لسجلات المحكمة.

وذكر عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) في إفادة للمحكمة أن أبراموفيتش "يمتلك و/ أو يتحكم في الطائرتين من خلال سلسلة من الشركات الوهمية".

وكان 3 رجال أعمال روس، من بينهم رومان أبراموفيتش، قد أعلنوا أنهم سيطعنون في قرار فرض عقوبات أوروبية عليهم، وفق محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء الماضي.  

وفي إطار العقوبات الأوروبية والبريطانية التي فرضت على الملياردير الروسي، أعلن نادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم إتمام عملية انتقال ملكيته بشكل رسمي من أبراموفيتش إلى "كونسورتيوم" يقوده الأميركي تود بوهلي، أحد مالكي نادي لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول.

كلمات دالة:رومان أبراموفيتشروسياالولايات المتجدةاوكرانيا

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