محكمة إيرانية تقضي بفقء أعين رجلين وامرأة "قصاصا"

قضت محكمة إيرانية بفقء أعين رجلَين وامرأة بعد إدانتهم بإفقاد ضحاياهم عينا في قضايا منفصلة، وذلك استنادا الى حكم قصاص العين بالعين.

وقاعدة ”العين بالعين“ في النظام القضائي الإيراني يمكن الاستناد اليها في قضايا جرائم القتل، شرط أن تطلب عائلة الضحية رسميا تنفيذ ذلك.

ووفق صحيفة "همشري، تعود القضية الأولى لإفقاد شابة جارتها عينها بعدما رمتها بالحمض إثر خلاف عام 2011.

المحكمة قضت بفقء العين اليمنى للمدانة وسجنها وفرض غرامة مالية عليها، وتم تثبيت الحكم من قبل المحكمة العليا في إيران.

وفي القضية الثانية أقدم رجل على طعن رجل أحد أقربائه وافقاده عينه في 2017، وفي الثالثة تسبب شخص بفقدان صديق له البصر في العين اليسرى عام 2018 جراء إطلاق نار عليه من سلاح صيد.

وقالت الصحيفة أنه ”تم رفع هذه الملفات الى مكتب المدعي العام الجنائي في طهران من أجل التحضير لتنفيذ العقوبة“.

وسبق للسلطات القضائية في الجمهورية الإيرانية أن أصدرت أحكاما من هذا النوع في مراحل سابقة، في خطوات لقيت انتقاد منظمات حقوقية دولية.

وعلقت منظمة العفو الدولية على حكم بفقء العين عام 2015، معتبرة أن ”إنزال عقوبات قصاص قاسية ولاإنسانية ليس من العدالة في شيء“، وهو ”شكل من أشكال العقاب البدني المحظور بموجب القانون الدولي“.