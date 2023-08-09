محكمة اردنية تقضي بحبس الكاتب احمد حسن الزعبي

قضت محكمة صلح جزاء عمان بصفتها الاستئنافية، بالسجن لمدة سنة والغرامة المالية بحق الكاتب الصحفي الاردني البارز احمد حسن الزعبي على خلفية منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك

وقال موقع جو 24 الالكتروني ان قرار المحكمة جاء في اعقاب قرار صدر عن محكمة الصلح قررت خلاله حبس الزميل الزعبي شهرين، لتقوم النيابة العامة بالطعن في الحكم، حيث جرى قبول الطعن وتغليظ العقوبة على الزميل الزعبي ليتقرر حبسه سنة مع الغرامة.

وقال الموقع ان الكاتب الاردني البارز والذي اشتهر بانتقاداته للاوضاع بطريقة ساخرة كتب عبر صفحته على موقع الفيس بوك منشور يتحدث عن اضراب الشاحنات في محافظة معان نهاية العام الماضي.

وهذا اول حكم بحق اعلامي اردني بعد اقرار قانون الجرائم الالكترونية الذي اعتبرته شريحه واسعة من الاعلاميين والحزبيين والنقابيين بانه سيف مسلط على الحربات العامة وهو ما تنفيه الحكومة الاردنية التي تقول بان الهدف من اقراره تنظيم الفضاء الالكتروني

الافراج عن الناشطة هبة ابو طه

بالتزامن فقد أفرجت الأجهزة الأمنية، امس الأربعاء، عن الناشطة والاعلامية هبة أبو طه، بعد أن أوقفتها مساء الثلاثاء إثر وجود قرار قضائي بحبسها ثلاثة أشهر. وقالت مصادر ان قرار الافراج عن أبو طه جاء بعدما تقدّمت بطلب استئناف الحكم الصادر بحقّها في تهمة ذم هيئة رسمية على خلفية منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي.