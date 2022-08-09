محكمة تأمر ترامب بفتح سجلاته الضريبية

امرت محكمة الاستئناف الاتحادية الأمريكية الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب بتقديم المستندات والوثائق والادلة الرسمية الخاصة بالإقرارات الضريبية الى لجنة بمجلس النواب

الزام ترامب بتقديم وثائقه

وجاء حكم محكمة الاستئناف الأمريكية، دائرة مقاطعة كولومبيا، ضد الرئيس الجمهوري السابق قائلة إن طلب اللجنة مبرر في إطار عملها التشريعي. وقالت إن الطلب لا ينتهك مبادئ الفصل بين السلطات ولم يكن مخالفا للدستور.

وكتبت لجنة السبل والموارد في مجلس النواب على تويتر “نتوقع استلام الإقرارات الضريبية المطلوبة وملفات التدقيق على الفور”.

وكانت لجنة السبل والموارد بمجلس النواب قد رفعت دعوى قضائية عام 2019 للكشف عن الإقرارات الضريبية، واستمر النزاع لمدة 19 شهرا بعد مغادرة ترامب منصبه.

وجاء الحكم بعد أن رفض قاض محلي في ديسمبر كانون الأول 2021 محاولة ترامب الاحتفاظ بإقراراته الضريبية وعدم تسليمها للجنة، وقضى بأن المصلحة التشريعية للكونجرس تفوق أي اعتبار لترامب كرئيس سابق.

اقتحام رجال مكتب التحقيقات لمكاتب ترامب

وامس الاثنين أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ، أن رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي داهموا مقر إقامته في منتجع “مار ايه لاغو” بفلوريدا، في ما وصفه بأنه “سوء تصرف للادعاء العام”.

وقال في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي “تروث” التي يملكها “انها أوقات عصيبة لأمتنا، حيث يخضع منزلي الجميل في +مار ايه لاغو+ في بالم بيتش بولاية فلوريدا حاليا للحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي”.

وأضاف ترامب “إنه سوء سلوك من جانب الادعاء العام، واستخدام لنظام العدالة كسلاح، وهجوم يشنه الديموقراطيون اليساريون المتطرفون الذين يحاولون بشكل يائس أن لا أترشح للرئاسة في عام 2024”.

وكان ترامب أول رئيس منذ 40 عاما لا يكشف عن إقراراته الضريبية بهدف الحفاظ على سرية تفاصيل ثروته وأنشطة شركته العائلية المعروفة بمنظمة ترامب.