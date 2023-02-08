محكمة عراقية تقضي بحبس "ام فهد" و"صمجة" بتهمة نشر المحتوى الفاحش

قضت محكمة عراقية بالسجن بحق الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي اليوتيوبر حسن صجمة والناشطة على التيك توك غفران مهدي سوادي المعروفة بـ"أم فهد" بالسجن لنشرهما فيديوهات "تتضمن أقوالًا فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة"

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ان محكمة جنح الكرخ في بغداد حكمت على حسن صجمة بالسجن عامين وعلى المدعوة غفران مهدي سوادي المعروفة بـ"أم فهد" الناشطة على تيك توك بالسجن ستة أشهر

واعلنت المصادر القضائية ان صجمة و"أم فهد" قاما بنشر مقاطع فيديو وافلام تتضمن أقوالًا فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة

واشتهر حسن صمجة بوقف الناس في الشارع وتوجيه اسئلة لهم عن حياتهم العاطفية وعمّا إذا كانوا قد تلقوا هدايا من عشّاقهم وما هي صفات شركاء أحلامهم وغيرها من الاسئلة الشخصية والتي في غالبيتها تحمل ايحاءات جنسية

حسن صمجة

بالنسبة لـ "أم فهد" التي يتابعها على التيك توك نحو 25 الف متابع فتنشرفيديوهات تظهر فيها غالبًا بملابس ضيقة وترقص على موسيقى عراقية.

وأعلنت وزارة الداخلية في كانون الثاني/يناير تشكيل لجنة مكلّفة رصد "المحتويات البذيئة والهابطة" والتي تسيئ للمجتمع العراقي الذي لا يزال محافظًا إلى حدّ بعيد. وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني ومدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية سعد معن، في تصريحات صحفية توقيف ثمانية أشخاص لنشرهم محتوى "فاحشًا