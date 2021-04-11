محكمة مصرية تقضي بالسجن 8 سنوات لـ"متحرش الجامعة الأميركية"

وجهت النيابة للمتهم هتك عرض 3 فتيات، لم يبلغن 18 سنة، وإفشاء أمور خادشة بشرفهن.

قضت محكمة مصرية الأحد، بسجن المتهم المعروف إعلاميا بـ“متحرش الجامعة الأمريكية“، 8 سنوات على خلفية إدانته بهتك عرض فتيات قاصرات.

ووجهت النيابة للمتهم هتك عرض 3 فتيات، لم يبلغن 18 سنة، وإفشاء أمور خادشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته المحرمة معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات“.

كما اتهم باعتدائه على حرمة الحياة الخاصة لإحداهن بالتقاطه صورًا لها دون رضاها في وضع غير لائق بمكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

وكان النائب العام، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه والتي انتهت بسجنه وفق الحكم المذكور.

وتعود القضية إلى نوفمبر 2016 بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بشهادات الطالبات بالجامعة الأمريكية، إذ أصدرت النيابة العامة بيانا قالت فيه إنها تحقق مع الشاب بعد انتشار شهادات منسوبة لفتيات عبر الشبكات الاجتماعية، تتهمه بالتحرش والاعتداء الجنسي عليهن.

وخرجت عدة فتيات يدلين بشهادتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرضهن للتحرش من المتهم، وشغلت قضيته اهتمام السوشيال ميديا.