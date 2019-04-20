محلل فوكس نيوز: تقرير مولر قد يكون كافيا لمقاضاة ترامب

قال المحلل القانوني في "فوكس نيوز" أندرو نابوليتانو الخميس إن الأدلة المفصلة في تقرير المحامي الخاص روبرت مولر "قد تكون كافية لمقاضاة" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال نابوليتانو في برنامجه التلفزيوني": "بناءً على نظرتك إليهم، قد يكون كافياً (للمقاضاة)".

وتابع: "لكنها (الأدلة) أظهرت دونالد ترامب مخادعًا وغير أخلاقيًا، حيث أمر مساعديه بالكذب، واستعد لمساعدتهم على القيام بذلك. هذا ليس جيدًا لرئيس الولايات المتحدة ".

وقال أيضاً في العرض "فيما يتعلق بعرقلة العدالة ... لم يتم إخلاء الرئيس من المسؤولية تمامًا" ، مشيرًا إلى ما يقرب من عشر حالات من العوائق المحتملة المفصلة في التقرير.

واطلع نابوليتانو سابقًا على تقرير مولر الشهر الماضي.

وقال نابوليتانو الشهر الماضي: "في الملخص المكون من 700 صفحة من 2 مليون صفحة من الأدلة الخام، لا شك أن هناك بعض الأدلة على وجود مؤامرة وبعض الأدلة على عرقلة العدالة". " لكنها ليست أدلة كافية."

وأصدرت وزارة العدل يوم الخميس تقرير مولر عن تحقيقه الذي استمر عامين تقريبا في ما إذا كانت روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016. قام التقرير بتفصيل 10 حلقات من المحتمل أن يكون فيها ترامب قد عرقلت العدالة.

أظهر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016 إلى أن مولر لم يخلص إلى أن الرئيس دونالد ترامب ارتكب جريمة لكنه، في نفس الوقت، لم يبرئه.