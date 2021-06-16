محمد السادس يهنئ بينيت قبيل وصول وفد حماس إلى المغرب

هنأ ملك المغرب، محمد السادس، اليوم الأربعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، بمناسبة توليه منصبه، مؤكدا حرص المملكة على مواصلة مساعيها "لخدمة سلام عادل ودائم" في المنطقة، وذلك قبيل وصول وفد من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية في زيارته الأولى إلى المغرب.

وقال ملك المغرب الذي يرأس الذي يرأس لجنة القدس، في برقية تهنئته لبينيت "أؤكد لكم حرص المملكة المغربية على مواصلة دورها الفاعل ومساعيها الخيرة الهادفة لخدمة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".

وتأتي زيارة وفد حركة حماس الفسطينية، الذي ينتظر أن يصل اليوم إلى المغرب، بدعوة من حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي في المملكة.

وكان المغرب رابع دولة عربية تطبع علاقاتها مع إسرائيل بموجب اتفاق رعته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وينص أيضا على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو.

ونظمت تيارات إسلامية ويسارية في المغرب تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين ومنددة بالتطبيع.