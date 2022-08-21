إبن زايد يصل مصر عشية استضافتها قمة عربية خماسية

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مدينة العلمين الساحلية (شمال)، رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، لدى وصوله الى مصر الأحد، للمشاركة في قمة عربية خماسية تستضيفها البلاد الاثنين.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية ان السيسي وبن زايد اجريا محادثات تبادلا خلالها "وجهات النظر تجاه القضايا الدولية والامن الاقليمى والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية".

واضاف انه تم خلال المباحثات "التاكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية ومن اجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها".

وتابع المتحدث ان الجانبين بحثا كذلك "مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب تعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعبيهما الشقيقين".

ويشارك محمد بن زايد الاثنين، في قمة خماسية دعا لها السيسي، بمشاركة كل من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

وتشترك كل من مصر والأردن والإمارات والبحرين، في آلية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وهي مبادرة انضمت لها البحرين مؤخرا خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا الأخير الذي عقد في القاهرة الشهر الماضي، بينما انطلقت هذه الشراكة للمرة الأولى في مطلع يونيو الماضي، بمشاركة الدول الثلاث.