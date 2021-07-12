محمد بن سلمان وسلطان عمان يشاهدان نهائي أوروبا في "نيوم" (صورة)

نشر المصور الملكي السعودي، بندر الجلعود، على حسابه في "تويتر" صورة تظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وسلطان عمان هيثم بن طارق، وهما يشاهدان المباراة النهائية في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وكتب بندر الجلعود على حسابه في "تويتر" معلقا على الصورة: "سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والسلطان هيثم بن طارق خلال متابعتهما في نيوم مساء اليوم (الأحد) نهائي كأس أمم أوروبا يورو2020 بين إيطاليا وإنجلترا".

تجدر الإشارة إلى أن سلطان عمان هيثم بن طارق يقوم حاليا بزيارة "دولة" إلى السعودية، تعتبر الزيارة الأولى الخارجية الرسمية للسلطان منذ توليه الحكم في 11 يناير 2020.