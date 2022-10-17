محمد بن سلمان يؤجل زيارته لكوريا الجنوبية

قال مصدر في المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التي كان ينوي القيام بها إلى البلاد، الشهر المقبل، قد تأجلت.

وأوضح المصدر الكوري: "من الصعب أن يزور ولي العهد محمد بن سلمان كوريا خلال العام الجاري".

وأشار المصدر، في تصريحات لوكالة "يونهاب"، إلى أنه يجري الآن ترتيبات وتنسيق وثيق لتحديد موعد آخر لزيارة ولي العهد السعودي.وظلت الحكومة تتشاور مع الجانب السعودي حول زيارة ولي العهد محمد لكوريا الجنوبية التي كان قد زارها في يونيو عام 2019، وذلك بمناسبة مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وكانت الشركات الكورية الجنوبية لها تطلعات كبيرة في المشاركة في مشروع مدينة نيوم، أكبر مشروع لبناء مدينة ذكية في العالم تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد، عند علمها بزيارته المخططة لكوريا.

يشار الى أنه تظل هناك فرصة لإجراء المحادثات الثنائية بين الرئيس الكوري يون سيوك-يول وولي العهد السعودي في مؤتمر قمة العشرين المقرر عقده في بالي باندونيسيا في منتصف الشهر القادم.

وقال مصدر مسؤول، إن المشاورات جارية في هذا الشأن مع العديد من الاحتمالات.