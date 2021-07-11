محمد بن سلمان يستقبل سلطان عمان في "نيوم" وسط مراسم ضخمة (فيديو)

استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الأحد، سلطان عمان هيثم بن طارق، في مطار خليج "نيوم" بالمملكة، وسط مراسم كبيرة وضخمة، في زياردة "دولة" تستغرق يومين.

وشهدت مراسم استقبال سلطان عمان في "نيوم" تحليقا لطائرات الاستعراض، وإطلاق طلقات المدفعية.

وتأتي زيارة سلطان عمان تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في أول زيارة رسمية للمملكة منذ توليه مقاليد الحكم في الحادي عشر من يناير 2020.

مراسم وصول حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه / إلى المملكة العربية السعودية | #عمان_السعودية_مستقبل_واعد https://t.co/yt4dLm3R7z — OmanTV تلفزيون عمان (@OmanTVGeneral) July 11, 2021

وسيعقد الملك سلمان والسلطان هيثم قمة بعد قليل في نيوم، وفقًا لـ «العربية».

وكان تلفزيون عمان قال إن السلطان هيثم بن طارق غادر متوجها إلى السعودية في زيارة رسمية برفقة عدد من الوزراء بينهم الداخلية والخارجية وترويج الاستثمار.

وتأتي الزيارة تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية بين السلطنة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وانطلاقًا من حرص قيادتي البلدين على توثيق الروابط المشتركة التي تجمع بينهما.