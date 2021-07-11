  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. محمد بن سلمان يستقبل سلطان عمان في "نيوم" وسط مراسم ضخمة (فيديو)

محمد بن سلمان يستقبل سلطان عمان في "نيوم" وسط مراسم ضخمة (فيديو)

منشور 11 تمّوز / يوليو 2021 - 01:14
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق

استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الأحد، سلطان عمان هيثم بن طارق، في مطار خليج "نيوم" بالمملكة، وسط مراسم كبيرة وضخمة، في زياردة "دولة" تستغرق يومين.

وشهدت مراسم استقبال سلطان عمان في "نيوم" تحليقا لطائرات الاستعراض، وإطلاق طلقات المدفعية.

وتأتي زيارة سلطان عمان تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في أول زيارة رسمية للمملكة منذ توليه مقاليد الحكم في الحادي عشر من يناير 2020.

وسيعقد الملك سلمان والسلطان هيثم قمة بعد قليل في نيوم، وفقًا لـ «العربية».

وكان تلفزيون عمان قال إن السلطان هيثم بن طارق غادر متوجها إلى السعودية في زيارة رسمية برفقة عدد من الوزراء بينهم الداخلية والخارجية وترويج الاستثمار.

وتأتي الزيارة تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية بين السلطنة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وانطلاقًا من حرص قيادتي البلدين على توثيق الروابط المشتركة التي تجمع بينهما.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...