محمد بن سلمان يستقبل قادة دول الخليج المشاركين في قمة "مواجهة التحديات"

وصل الى الرياض قادة دول الخليج للمشاركة في القمة الـ 42 لمجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها الرياض، وتنطلق القمة اليوم في قصر الدرعية، شمال الرياض برئاسة المملكة، وحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست أو من يمثلهم، لبحث تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات، والتركيز على المستقبل.حيث ستناقش مواضيع وقضايا حساسة تتعلق بالامن الاقليمي والسلام في الخليج العربي

حاضرون في القمة

واستقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد أمير دولة القطر الشيخ تميم بن حمد لدى وصوله الرياض، كما استقبل ولي عهد دولة الكويت الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، وكذلك كان في استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وفيما ينتظر أن يرأس الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، وفد المملكة، أعلن الديوان الملكي البحريني أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيترأس وفد مملكة البحرين

واستقبل ولي العهد السعودي، ممثل سلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء

القمة تعتقد في وقت دقيق

وبحسب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، فإن هذه القمة تعقد في وقت دقيق، إذ تواجه المنطقة العديد من التحديات رغم وجود الكثير من الفرص في الوقت عينه.

كما أوضح الوزير في مؤتمر صحافي سابق عقد قبل يومين، أن القادة سوف يناقشون مواضيع حساسة تتعلق بالأمن الإقليمي، مع التركيز على المستقبل، وكيفية تعزيز أواصر التعاون، لاسيما فيما يتعلق بالمجال التنموي والاقتصادي، لدفع مسيرة الخليج الموحدة للأمام بما يعزز الفائدة لشعوب الخليج.

وأكدت البيانات الختامية في الدول الخمس على تعزيز التعاون بين دول المجلس، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وتطوير اقتصاداتها وتحقيق الرؤى الخليجية.

تطبيق مخرجات قمة العلا

وستركز القمة على تعزيز نتائج قمة العلا وفي مقدمتها أهمية التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر (كانون الأول) 2015 وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وبلورة سياسية خارجية موحدة.

Watch: #Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman recieves Emir of #Qatar Shaikh Tamim Bin Hamad upon his arrival in Riyadh 🇶🇦 🇸🇦#القمة_الخليجية_في_الرياض #القمة_الخليجية_42 pic.twitter.com/h2EiZH0k1y — The Saudi Post - English (@TheSaudiPost_En) December 14, 2021

His Highness the Crown Prince receives the leaders and presidents of the GCC countries in Riyadh#القمة_الخليجية_في_الرياض



pic.twitter.com/QBViSh2clJ — Saad Alkhaldaie (@sdalkh3) December 14, 2021