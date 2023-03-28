محمد بن سلمان يشكر الرئيس الصيني على تقريب العلاقات مع إيران

البوابة - أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أهمية العلاقات الإستراتيجية التي تربط المملكة، مع جمهورية الصين الشعبية، معربا عن تقديره لدور بكين في تقريب العلاقات بين الرياض وطهران.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه ولي العهد "بن سلمان"، صباح اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن محمد بن سلمان، ثمن عاليا المبادرة الصينية، لدعم جهود تطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

بدوره، أشاد الرئيس الصيني بدور المملكة في تعزيزوتطوير علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون ودول منطقة الشرق الأوسط.

سمو #ولي_العهد يجري اتصالاً بفخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية، جرى خلاله التأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية.#واس pic.twitter.com/nhmknYJmQQ — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 28, 2023

واستعرض ولي العهد السعودي، وشي جين بينغ، الجهود المشتركة بين الرياض وبكين، وأوجه الشراكة بينهما، لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأنهى الاتفاق الذي توصلت إليه كل من المملكة العربية السعودية، وإيران، برعاية صينية، قطيعة دبلوماسية بين البلدين استمرت لأكثر من 7 سنوات.

وحسب بيان مشترك بين السعودية وإيران مع وسيطهما الصيني، فإنه سيتم إعادة فتح السفارات بين الرياض وطهران، خلال مدة أقصاها شهران.