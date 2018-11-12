وزير الخارجية البريطاني يزور السعودية والإمارات

هانت: من غير المقبول أن تبقى ظروف قتل خاشقجي غير واضحة

يبدأ وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الإثنين جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات، سيطالب خلالها الرياض بـ"فعل المزيد" في التحقيق المتعلّق بجريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي، وسيدعو إلى إيجاد حلّ سلميّ للحرب في اليمن، بحسب ما أعلنت وزارته.



وقالت الوزارة في بيان، إنّ هانت الذي سيصل إلى السعودية الإثنين سيجتمع خصوصا مع الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان.



وأضافت أنّ وزير الخارجية "سيطلب من السلطات السعودية فعل المزيد لضمان تحقيق العدالة لعائلة خاشقجي"، وسيُشدّد على "أهمية تعاون السعودية مع تركيا لإجراء تحقيق كامل وموثوق به".



ونقل بيان الوزارة عن هانت قوله، إنّه "من غير المقبول أن تبقى ظروف قتل (خاشقجي) غير واضحة".



وفي الإمارات، سيتطرّق وزير الخارجية البريطاني إلى المعارك الدائرة في اليمن بين المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ويساندها تحالف عسكري بقيادة الرياض.



ونقل البيان عن هانت إشارته إلى الحصيلة البشرية "التي لا تُحصى" لهذا النزاع الذي يتطلّب حلّا سياسيا.



وسيدافع الوزير البريطاني عن فكرة اللجوء إلى "إجراء جديد" في مجلس الأمن الدولي، دعما لجهود السلام.



وخلال زيارته، سيجتمع هانت مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر.



وبحسب وزارة الخارجية، سيبحث هنت أيضا في قضيّة البريطاني ماثيو هيدجز المتّهم بالتجسّس في الإمارات.