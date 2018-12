بعد إحاطة CIA.. قادة الكونغرس يشددون الخناق على ابن سلمان

قال مصدر أمريكي الثلاثاء إن مسؤولين في الإدارة الأمريكية سيطلعون جميع الأعضاء في مجلس النواب على وضع ملف السعودية في الـ 13 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.



يأتي ذلك فيما بدأ أعضاء في الكونغرس الأمريكي الإدلاء بتصريحات حول الإحاطة التي قدمتها مدير وكالة المخابرات الأمريكية CIA، الثلاثاء، حيث قال السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام إنه سيعمل مع زملائه في مجلس الشيوخ لـ"إرسال بيان بأن ولي العهد السعودي شريك في قتل الصحفي جمال خاشقجي".



وفي تصريحات للصحفيين بعد جلسة الإحاطة قال غراهام إن "لديه ثقة كبيرة بعد إفادة مديرة CIA في أن قتل خاشقجي ما كان ليتم دون معرفة ابن سلمان"، واصفا ولي العهد السعودي بأنه "مهووس وخطير".



وأضاف السيناتور الجمهوري: "إدارة ترامب لا تريد فيما يبدو أن تعترف بأدلة تورط ولي عهد السعودية في القتل"، مضيفا أنه يجب فرض عقوبات بموجب قانون ماجنتسكي على الضالعين في قتل خاشقجي".

وقال غراهام إنه "يجب الفصل بين السعودية وابن سلمان"، موضحا: "إذا سيطر ابن سلمان على الحكم لفترة طويلة فإني سأجد صعوبة في العمل معه".

وأردف: "أثناء تولي ابن سلمان مهام ولاية العهد قام بخلق فوضى في المنطقة وقوّض علاقتنا مع السعودية، لن أدعم بيع أسلحة للسعودية طالما يجلس على هرم السلطة، فالحرب في اليمن خرجت عن السيطرة، ووحشية قتل خاشقجي لا أستطيع وصفها ولها دلالات كثيرة على شخصية ابن سلمان".

من جهته، قال السناتور الجمهوري بوب كوركر إنه "لا يساوره أدنى شك في أن ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي وأشرف عليه"، مصيفا: "يتعين على ترامب أن يقف ويقول في الأيام القليلة المقبلة إن أمريكا لا تؤيد القتل وإلا سيتحرك الكونغرس".



وتابع في تصريحات للصحفيين إن "الرسالة التي بعثت بها الإدارة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ستسمح له بمواصله المسار الذي يمضي فيه"، مطالبا الإدارة الأمريكية بأن "تندد بقوة بأفعال السعودية، ويجب أن يكون هناك ثمن للقتل".

ولفت إلى أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "متورط في قتل خاشقجي ولو مثل أمام هيئة محلفين لتمت إدانته في 30 ثانية"، حسب تعبيره.



وعلى صعيد الديمقراطيين، قال السيناتور بوب مينينديز إنه "يتعين على أمريكا الرد بقوة على حرب اليمن ومقتل خاشقجي"، مضيفا: "ينبغي لأمريكا أن تبعث برسالة واضحة لا لبس فيها للسعوديين".



وأشار مينينديز إلى أن "فرض عقوبات جديدة تتجاوز المفروضة حاليا على شخصيات سعودية سيبعث بهذه الرسالة"، وفق تعبيره.

Sen. Graham says "you have to be willfully blind" not to come to conclusion that Saudi crown prince was "integrally involved" in Khashoggi murder. Pomepo and Mattis aren't drawing this conclusion because admin "doesn't want to go down this road," he adds https://t.co/iZZbpgzx7c pic.twitter.com/YH7U9DCXBs