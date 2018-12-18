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ضابط لبناني يجبر بسلاحه قوة إسرائيلية على التراجع لخلف الحدود (فيديو)

ضابط لبناني يجبر بسلاحه قوة إسرائيلية على التراجع لخلف الحدود (فيديو)
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