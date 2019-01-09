محمد صلاح يعلق على حملة إلكترونية واسعة للعفو عن أبوتريكة

محمد صلاح: أبو تريكة نجم كل العصور

دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، حملة واسعة؛ لدعم النجم المصري، محمد أبو تريكة، في أزمته القضائية، التي يعيش على إثرها خارج البلاد منذ قرابة العامين.

وأبو تريكة المتواجد خارج مصر مدرج على "قوائم الإرهاب" بمصر، إثر اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الحكومة "جماعة إرهابية"، وهو ما نفاه محام أبو تريكة مرارا.

وتأتي الحملة بالتوازي مع تقارير محلية اليوم، تتحدث عن دور كبير لعبه أبو تريكة في دعم الملف المصري لتحظى بلاده، بشرف تنظيم كأس أمم أفريقيا 2019.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل بكل كبير مع الحملة مطالبين بأن يُسدل الستار على اتهامات أبوتريكة وأن يحصل على عفو رئاسي، ويعود مرة أخرى إلى وطنه.

وتصدر هاشتاغ (وسم) بعنوان #العفو_عن_أبوتريكة المرتبة الأولى في ترتيبات تويتر في مصر حتى الساعة 21:40 ت.غ.

ولم تعلق السلطات المصرية أو أبو تريكة على تلك الحملة.

وفازت مصر، الثلاثاء، بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المزمع أن تقام في يونيو / حزيران المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماعات الاتحاد القاري للعبة "كاف" في العاصمة السنغالية داكار، الذي حضره أبوتريكة، بدعوة رسمية من الاتحاد.

وتفوقت مصر على منافستها جنوب إفريقيا في نيل تنظيم العرس القاري، حيث حصلت على 16 صوتا مقابل صوت وحيد للأخيرة.

ومن ناحيته، وصف المصري، محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء، اللاعب المصري السابق، محمد أبوتريكة بأنه "نجم كل العصور".

جاء ذلك ردًا على سؤال إحدى الصحفيات بمؤتمر صحفي حول كونه أصبح نجمًا وسفيرًا للكرة الإفريقية في العالم بعد فوزه للمرة الثانية على التوالي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا .

وابتسم صلاح عقب السؤال قائلا: "أعتقد أن النجم من يجلس بجوارِك، أبو تريكة هو نجم كل العصور".

قبل أن يضيف: "أحاول جعل نفسي أفضل، وأنا فخور للفوز بتلك الجائزة وأحاول التحسن وفعل كل ما هو جيد لي وأن أكون هنا العام المقبل أيضا".

وعن فوزه بالجائزة قال: "كما تحدثت فور تسلمها في الحفل كنت أحلم بها كثيرا وأنا طفل صغير والآن توجت بها مرتين".

وحول استضافة مصر كأس أمم إفريقيا 2019 يونيو/حزيران المقبل، قال: "من المشوق أن نلعب على أرضنا ووسط جماهيرنا وسنبذل كل ما في وسعنا للفوز باللقب".

وتفوق صلاح على زميله السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير أوباميانغ المحترف في أرسنال الإنجليزي.